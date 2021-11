Fußball-Verbandsliga: SC Lahr – DJK Donaueschingen 4:1 (1:0). – Immer wieder mit den gleichen Abwehrfehlern geriet die DJK Donaueschingen auch im dritten Auswärtsspiel in Folge, dieses Mal beim SC Lahr, schon nach acht Minuten durch Stefotic früh in Rückstand. Das schlechte Abwehrverhalten der Gäste zum Einstieg in die Partie wurde von den Platzherren konsequent genutzt. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten bis zur Halbzeitpause einige gute Chancen zum Ausgleich oder sogar die Partie noch zudrehen. So hatte Sarr mit dem 25-Meter-Schuss (17. Minute) Pech, der knapp das Tor verfehlte. Eine hohe Flanke (28.) in den Gastgeberstrafraum fand keinen Abnehmer und ein Kopfball (31.) von Hoheisel nach Eckball parierte der Lahrer Keeper. Beim Freistoß nach der Verletzung von DJK-Co-Trainer Schwer (40.) von Schneider verhinderte die Latte den Ausgleich. Vor der Pause vergaben die Gastgeber die Chance zum 2:0.

Strafstoß bringt den Ausgleich, Lahr erhöht auf 3:1

Im zweitem Spielabschnitt kam die DJK (53.) nach einem Foul im Lahrer Strafraum durch Sarr per Strafstoß zum Ausgleich. Doch binnen fünf Minuten erzielte Stefotic die erneute Führung der Platzherren, die Torjäger Ilhan noch auf 3:1 erhöhte. Danach wechselten die Gäste mehrfach aus, doch eine positive Auswirkung im Spiel war nicht erkennbar.

Einsatzwillen und Ehrgeiz vermisst

Einsatzwillen und Ehrgeiz in der Partie, um zumindest das Ergebnis besser zu gestalten, wurden bei der DJK vermisst. In der Schlussphase der Partie nutzte wieder Stefotic (85.) ein Abwehrfehler zum 4:1-Endstand und insgesamt verdienten Sieg der Gastgeber aus. Für DJK-Trainer Tim Heine kommen nun schwere Aufgaben zu, wenn man sich aus der abstiegsbedrohten Situation noch befreien will. (ju)

Tore: 1:0 (8.) Stefotic, 1:1 (53.) Sarr (FE), 2:1 (55.) M. Stefotic, 3:1 (58.) Ilhan, 4:1 (85.) M. Stefotic. – SR: Gallus (Opfingen). – ZS: 170.