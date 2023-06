Fußball-Kreisliga: Die neue gegründete Spielgemeinschaft der Fußballvereine aus Vöhrenbach, Hammereisenbach und Unterkirnach hat ein neues Trainergespann: Jörg Klausmann und Ralf Bärmann werden den B-Ligisten trainieren. Klausmann ist höherklassig erfahren und war zuletzt beim FC Löffingen tätig. Bärmann war vergangene Saison Co-Trainer bei den A-Junioren des FC 08 Villingen.

Neuer SG-Name steht fest

Die Vereinsverantwortlichen haben sich nun auch festgelegt, wie die Spielgemeinschaft künftig heißen soll. Der offizielle Name lautet SG Alemannia V-H-U. Sie wird kommende Saison in der Kreisliga B, Staffel 1, antreten. „Wir wollen natürlich wieder sportlich bessere Zeiten erleben“, erhofft sich Martin Kuberczyk, der Vorsitzende des FC Unterkirnach von der neuen SG. Die vergangene Saison verlief alles andere als erfreulich für die Beteiligten. Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach schloss die Runde als Tabellenletzter in der Kreisliga A 1 ab. Der FC Unterkirnach stand in der Kreisliga B 1 ebenfalls am Tabellenende.