Fußball: Auf der Sportanlage des SV Aasen steigt am kommenden Dienstag ein internationales Testspiel der Spitzenklasse. Premiere League-Club FC Brentford spielt gegen den französischen Erstligisten RC Straßburg. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr. Einlass ist um 12 Uhr. Der Eintrittspreis ist 10 Euro. Brentford hält aktuell am Donaueschinger Hotel Öschberghof ein Trainingslager ab, trainiert jedoch momentan ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Sportgelände.

In Kooperation mit dem Hotel Öschberghof wurde die Anlage in Aasen in den vergangenen Jahren bereits rege durch viele Mannschaften aus dem In- und Ausland für die Saisonvorbereitung genutzt. Nun findet erstmals auch ein offizielles Testspiel auf dem Vorzeigeplatz des Bezirksligisten statt. „Dies ist eine tolle Gelegenheit für die Fans aus dem Umland. Wir freuen uns auf das Spiel und obwohl dies etwas kurzfristig auf uns zukommt, werden wir aufgrund unserer sehr aktiven Vereinsstruktur gewappnet sein“, sagt der SV-Vorsitzende Rainer Hall. Die Spielleitung bei diesem internationalen Vergleich wird der Bundesligaschiedsrichter Tobias Reichel übernehmen.