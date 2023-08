Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FC Singen 04 (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Mit einem Punkt vom vergangenen Wochenende beim VfR Hausen haben die Donaueschinger gleich am ersten Spieltag die Null getilgt. Dem FC Singen gelang das bei der 0:2-Heimniederlage gegen Bühlertal nicht. DJK-Trainer Benjamin Gallmann wehrt sich indessen vehement, nach den ersten Ergebnissen seiner Elf jetzt die Favoritenrolle zuzuschieben. „Welch Qualität Singen hat, zeigen die 50 Punkte aus der vergangenen Saison. Sie mussten gegen Bühlertal fast eine Halbzeit in Unterzahl spielen. Wir als Aufsteiger sind da klar in der Außenseiterrolle.“

An den vergangenen Tagen hatte Gallmann immer betont, dass es in seinem Kader aufgrund von Urlaub oder Blessuren größere Leistungsunterschied gibt und er aktuell nicht in der Lage ist, alle Spieler zu bringen. Um diese Differenzen ein Stück weit abzubauen, verzichtete der Coach am Mittwoch auf die Trainingseinheit und vereinbarte kurzfristig ein Testspiel beim Bezirksligisten SV Aasen. „Das hat uns letztendlich mehr gebracht. Da haben viele Spieler Spielpraxis sammeln dürfen, die am Auftaktwochenende nicht im Kader standen. Das Ergebnis des Spiels war für mich schon vor dem Anpfiff zweitrangig“, so Gallmann. Nach 90 Minuten trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden, wobei Stephan Ohnmacht in Minute 82 für die Allmendshofener traf.

Ob sich nach der Partie Akteure für die Start-Elf am Sonntag angeboten haben, ließ Gallmann zunächst offen. Es werden viele Akteure beginnen, die in Aasen eine Pause erhalten hatten. So Julian Künstler, dem Gallmann eine gute Entwicklung attestiert. Schließlich kam er von einem Bezirksliga-Absteiger zu den Grün-Weißen. Zu den Akteuren, die noch Rückstände haben, gehört sein Bruder Raphael Künstler, der in Aasen gespielt hat. Ebenso Yannick Bartmann, der zuletzt mehrere Wochen pausierte. Kurzfristig entscheiden wird sich, ob Kevin Hoheisel und/oder Raphael Schorpp am Sonntag im Kader stehen.

Wie auch immer sich die Anfangself formieren wird, die Donaueschinger haben für die 90 Minuten ein Minimalziel: In Punktspielen ungeschlagen zu bleiben. Der Auftritt in Hausen sollte Mut und Selbstvertrauen geben. Gallmann geht, zumindest nach außen hin, die Aufgabe etwas defensiver an. „Wir wollen das Spiel lange offen halten.“

Den FC Singen hat der DJK-Trainer in der neuen Saison noch nicht gesehen, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Die Grün-Weißen wollen sich auf ihr Spiel konzentrieren und dieses aufziehen. Damit wollen sie auch die Zuschauer mitnehmen.