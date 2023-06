1. Simon Stiebjahn: Der Mountainbiker, den es auf die Straße zieht

Simon Stiebjahn. | Bild: Julian Widmann

Der 33-Jährige aus dem Hochschwarzwald startet in Donaueschingen und Bad Dürrheim erstmals bei den Deutschen Straßenmeisterschaften. Uns hat Stiebjahn erzählt, warum es für ihn eine aus mehrfacher Hinsicht besondere Premiere ist.

2. Laura Süßemilch gibt nicht auf. Niemals!

Laura Süßemilch. | Bild: BernardPapon

Die 26-jährige Radsportlerin stürzte im Sommer 2022 schwer, erlitt mehrere Brüche. Wie sie den Unfall verarbeitet hat und welche Ziele sie sich setzt.

3. Jan Hugger: Wie der Uropa, die Opas und der Papa!

Jan Hugger. | Bild: privat

Radprofi, Student, Schwarzwälder – einer, der Mitten im Leben steht, schon viel erlebt und mit seinen 25 Jahren noch einiges vor sich hat. Um die Geschichte und vor allem die Radsportbegeisterung von Jan Hugger zu verstehen, muss man zunächst einige Bilder aus dem Familienalbum gesehen haben, die uns seine Mutter Uli hat zukommen lassen.

4. Simon Geschke: Der Mann für die ganz besonderen Trikots

Simon Geschke. | Bild: Julian Widmann

Es gibt diese Tage, die vergisst man sein Leben lang nicht. Der 22. Juli 2015 ist so ein Tag für Simon Geschke. Die 17. Etappe der Tour de France. Der damals 29-Jährige kämpft sich mutterseelenallein den Berg zur Skistation Pra-Loup in den französischen Alpen hinauf. Auf dem letzten Stück der Strecke steckt ihm schon eine 50 Kilometer lange Solofahrt in den Beinen.

5. Liane Lippert: Titelverteidigerin freut sich auf das Heimspiel

Liane Lippert. | Bild: Vincent Riemersma

Titelverteidigerin, Favoritin und Lokalmatadorin, mehr Superlative als Liane Lippert, die aktuelle deutsche Nummer eins, bei den Deutschen Straßenradsport-Meisterschaften in Bad Dürrheim auf sich vereinen kann, gehen kaum. Ob es mehr Lust oder Last ist, ist für sie schnell beantwortet.

6. Nico Denz: Er kann einfach gut leiden

Nico Denz. | Bild: Miclas Haasis Fotografie

Der Radprofi aus Albbruck feierte im Mai beim Giro d‘Italia überraschend zwei Etappensiege. Im SÜDKURIER-Interview erzählte er, dass sein Handy danach ‚fast explodiert‘ ist.