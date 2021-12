von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Die DJK Donaueschingen geht nach der Winterpause mit Benjamin Gallmann als Trainer in den Abstiegskampf der Verbandsliga Südbaden. Jonas Schwer wird dann wieder, wie es sein Wunsch war, als Spieler und Co-Trainer agieren.

Benjamin Gallmann als Spielertrainer im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit dem TUS Bonndorf beeindruckend die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Schwarzwald erreichte und über die Aufstiegsspiele in die Landesliga einzog. Nach zwei weiteren Jahren mit dem TUS Bonndorf in der Landesliga, zog es Benjamin Gallmann zum FC Neustadt in die Verbandsliga Südbaden. Hier arbeitete er zweieinhalb Jahre.

Gallmanns Trainerlaufbahn begann bereits in der Saison 2009/10 als Spielertrainer bei der SG Schlüchttal, als ihm gleich im ersten Jahr der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Vier Jahre später wechselte er zum TuS Bonndorf, ehe es ihn zum FC Neustadt in die Verbandsliga zog. Anschließend nahm Benjamin Gallmann eine Auszeit und erwarb die Trainer A-Lizenz.

„Als wir nach dem Rücktritt von Tim Heine einen Trainer suchten, ist das ein absoluter Glücksfall für die DJK Donaueschingen. Es ist Benjamin Gallmann und uns als Verantwortlichen bewusst, dass diese Rückrunde mit dem aktuellen Tabellenplatz eine Herkulesaufgabe ist. Aber unsere Zusammenarbeit ist nicht abhängig vom Verbleib in der Verbandsliga Südbaden, sondern auf die Zukunftsentwicklung der Mannschaft über die Saison hinaus ausgerichtet“, sagt DJK Donaueschingens Abteilungsleiter Thomas Wild.