VfB Waldshut steht in der ersten Runde des Südbadischen Pokals

Halbfinalisten des Bezirkspokals der abgebrochenen Saison im Lostopf. VfB Waldshut steht direkt in der ersten SBFV-Pokalrunde am 8./9. August. SV Jestetten, FC Zell und TuS Efringen-Kirchen bestreiten Qualifikation am 1./2. August. Bei den Frauen freut sich der TuS Kl. Wiesental, während FC 08 Bad Säckingen, SV Hänner und SF Schliengen leer ausgehen