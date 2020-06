Fußball: – Etwas mehr als drei Monaten liegt der Spielbetrieb im Südbadischen Fußballverband (SBFV) wegen der weltweiten Corona-Pandemie auf Eis. Seither machen sich Fußballer, Funktionäre und Fans viele Gedanken, wann und wie es im Amateurfußball weiter geht.

Das „Wann“ bleibt vorerst offen. Darüber entscheiden in erster Linie der Pandemie-Verlauf und danach die Politik. Über das „Wie“ entscheiden morgen, ab 11 Uhr, die Delegierten der Fußballverbände in Baden-Württemberg.

In parallelen und erstmals virtuellen Verbandstagen soll der endgültige Abbruch der Saison 2019/20 beschlossen werden. Das ist zumindest der Wille der Verbandsführungen in Südbaden, Baden und Württemberg, die vor allem im Hinblick auf die gemeinsame Oberliga auf eine einheitliche Lösung drängen.

SBFV-Pressesprecher Thorsten Kratzner: „Der Sitzungsleiter wird den Delegierten wohl den umfangreichste Antrag zuerst zur Abstimmung vorlegen.“ | Bild: SBFV

In einem wesentlichen Punkt weicht der Antrag der Verbände allerdings vom Wunsch zahlreicher Vereine ab. In Südbaden fordern allein 28 Clubs, dass gemeinsam mit dem „Corona-Meister“, der per Quotientenregelung ermittelt wird, auch jene Vereine aufsteigen dürfen, die den so genannten Relegationsplatz belegen. In abgeschwächter Form beantragt zudem Landesligist SV 08 Laufenburg, den Sieger einer Relegationsrunde ebenfalls per Quote auszuwählen.

Pikanterweise wären die Null-Achter der Nutznießer einer solchen Regelung und könnten dann den Durchmarsch aus der Bezirks- in die Verbandsliga „feiern“. Auch wenn dieser Antrag nicht explizit so formuliert sei, würde diese Regelung – bei Zustimmung der 232 Delegierten – auf alle südbadischen Spielklassen angewendet, betont SBFV-Pressesprecher Thorsten Kratzner.

Mehr zu Rothaus-Pokal und Terminplanung DFB-Pokalteilnehmer per Losentscheid möglich Unabhängig von den Partnerverbänden wird über den Pokalspielbetrieb entschieden. Hier schlägt der SBFV vor, die Wettbewerbe im Rothaus-Bezirkspokal vor dem noch ausstehenden Halbfinale ersatzlos abzubrechen. Die Halbfinalisten sind ohnehin für den SBFV-Pokal 2020/21 qualifiziert. Sollte der SBFV-Rothauspokal 2020 nicht zu Ende gespielt werden können, werde der Teilnehmer am DFB-Pokal 2020/21 per Los bestimmt. Darauf hätten sich Verband und Halbfinalisten geeinigt: „Gemeinsam streben wir eine solidarische Lösung an, die drei verbleibenden Vereine finanziell etwas zu entschädigen“, berichtet Kratzner von guten Gesprächen zu diesem Thema. Verbandsliga im Extremfall mit 21 Clubs Da ein Saisonstart im August wegen der Kontaktbeschränkungen durch die Politik ohnehin nicht möglich ist, plant der Südbadische Fußballverband (SBFV) im vorläufigen Rahmenterminkalender den Auftakt am 5./6. September. Jede Verlängerung der Corona-Maßnahmen würde den ohnehin engen Plan zusätzlich strapazieren: „Eventuell müssen wir die Saison 2020/21 bis in den Juli ziehen“, orakelt SBFV-Pressesprecher Thorsten Kratzner. Durch den Verzicht auf Abstieg werden die Ligen im neuen Spieljahr größer, es fallen überall mindestens vier zusätzliche Spieltage an. Sollte der Verbandstag den zusätzlichen Aufstieg aller Relegations-Teilnehmer beschließen, würde die Verbandsliga statt mit 18 Teams sogar mit 21 Clubs spielen und hätte dann stattliche 44 Spieltage. Winterpause eventuell nur sieben Wochen Tritt dieser Extremfall ein, spielen die Verbandsligisten bis 13. Dezember. Sie kommen schon am 6. Februar aus der kurzen Winterpause, zwei Wochen vor dem Rest der südbadischen Vereine. Der „Herbstmeister“ stünde frühestens am 28. Februar fest. Die Rückrunde beginnt am 6./7. März und das Saisonfinale ist auf 13. Juni terminiert. „Verzichten wir 2021 auf die Relegation könnten wir die Winterpause verlängern und bis 27. Juni spielen“, so Thorsten Kratzner. Allein acht Spieltage seien schon für Mittwoch oder Feiertage vorgesehen, betont er: „Mit so einem Plan darf der Winter nicht streng werden.“ Im Bezirk Hochrhein können die Staffelleiter mit 18er-Staffeln kalkulieren, bei Aufstieg der Tabellenzweiten greifen sie zu 20er-Spielplänen. Die Winterpause dauert vom 14. Dezember bis 20. Februar. Mit Relegation 2021 wäre der letzte Spieltag am 19./20. Juni. Rothauspokal-Achtelfinale kurz vor Weihnachten Schon eingepreist im vorläufigen Kalender sind Termine des Rothauspokal. Eine Qualifikation müsste am 29./30. August gespielt werden, die erste Runde mit 64 Mannschaften am Mittwoch, 2. September. Für das Achtelfinale ist das 4. Advents-Wochenende (19./20. Dezember) reserviert. Das Endspiel wäre am Himmelfahrtstag (13. Mai) geplant.

Mit dem SBFV-Vorstand und der Geschäftsleitung brachte Kratzner den dritten außerordentlichen Verbandstag in der SBFV-Geschichte auf den Weg. Neben der Formulierung der Satzungsänderungen und Anträge stand er dabei vor allem vor einer technischen Herausforderung. Schließlich sitzen die Delegierten nicht gemeinsam in einer Halle, sondern zu Hause an ihren Rechnern. Dort sind sie dem SBFV-Vorstand, der in einem Studio in Emmendingen sitzt, zugeschaltet. Die Tagung wird live über den Youtube-Kanal des SBFV übertragen.

Zunächst stimmen die Delegierten über alle, der Corona-Situation geschuldeten, Satzungsänderungen ab, ehe es ans Eingemachte geht. Im wesentlichen sind die Anträge von Verband und Vereinen deckungsgleich, was den Wunsch nach Abbruch der Saison zum 30. Juni und Wertung per Quotient angeht.

Offen sei, so Kratzner, welchen Antrag der Sitzungsleiter zuerst vorlegt: „Vermutlich der Umfangreichste.“ Da der Antrag der 28 Clubs ein Aufstiegsrecht für Relegations-Clubs vorsieht, dürfte darüber zuerst abgestimmt werden. Findet dieses Ansinnen keine Mehrheit, steht der Antrag des SV 08 Laufenburg zu Wahl. Bei erneuter Ablehnung läuft es auf die SBFV-Variante hinaus.

Nach wie vor ist die SBFV-Spitze der Ansicht, dass sich aus einem Relegationsplatz kein „Aufstiegsrecht“ ableiten lasse, lediglich eine Chance. Dass die „Laufenburger Lösung“ beim Aufstieg des Vizemeisters KSV Hessen Kassel als Quotenbester in die Regionalliga Südwest angewendet wird, sei kein Widerspruch: „Für diese Spielklassen gibt es vertragliche Vereinbarungen, die auf unsere Spielklassen nicht übertragbar sind“, betont Thorsten Kratzner.

Welche Konsequenz ein Ergebnis hat, das nicht mit Württemberg und Baden übereinstimmt, lässt Kratzner offen: „Wegen des Aufstieg der Verbandsligisten in die Oberliga müssen wir dann eine Lösung finden. Dass nur der Vizemeister aus Südbaden aufsteigt, wird es nicht geben.“ Realistisch ist das Szenario durchaus: Beim WFV-Verbandstag wird nur über gemeinsamen Beschlussvorschlag abgestimmt. Den Wunsch von 34 Vereinen, darin das Aufstiegsrecht für die Tabellenzweiten aufzunehmen, lehnte der WFV-Vorstand ab.