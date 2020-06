von Thorsten Kratzner

Richard Jacobs, Ehrenpräsident des Südbadischen Fußballverbands (SBFV), ist wenige Wochen nach seinem 85. Geburtstag gestorben.

Jacobs war über 65 Jahre für den Fußball aktiv. Als Stürmer spielte er von 1953 bis 1967 beim VfB Bühl, dessen Vorsitzender er 1969 wurde. 1968 wurde Jacobs zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1983 dann zum Vorsitzenden, dem heutigen Präsidenten, des SBFV gewählt. Dieses Amt übte Richard Jacobs bis zum Verbandstag 2007 in Wehr aus.

Als Anerkennung für seine Leistungen ernannte ihn der Verbandstag zum Ehrenpräsidenten des Südbadischen Fußballverbandes. In dieser Funktion nahm Richard Jacobs bis zuletzt an den Vorstandssitzungen des Verbandes teil und brachte all seine Erfahrungen weiterhin aktiv in die Verbandsarbeit mit ein.

Nicht nur in Südbaden machte sich Richard Jacobs über Jahrzehnte hinweg für den Fußball und darüber hinaus verdient. So war er 27 Jahre Stellvertretender Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts und 21 Jahre Mitglied im Beirat, bzw. Vorstand des Deutschen Fußball-Bunds. Mit seinem Ausscheiden wurde er 2007 zum DFB-Ehrenmitglied ernannt.

Neben dem Sport engagierte sich Richard Jacobs auch viele Jahre in der Rechtsanwaltskammer Freiburg, deren Vorstand er von 1980 bis 2017, seit 1993 als Vizepräsident, angehörte.

Sein herausragender Einsatz für den Fußballsport wurde mit allen zur Verfügung stehenden Ehrungen des SBFV, des Süddeutschen Fußball-Verbands und des DFB gewürdigt. Für sein umfassendes gesellschaftliches Engagement bekam er bereits 1987 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 2007 folgte die Stauffer-Medaille in Gold des Landes Baden-Württemberg.

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.