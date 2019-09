Fußball-Kreisliga A, Ost: – Der VfR Hoprheim-Schwerzen könnte am siebten Spieltag die Tabellenführung übernehmen. Wenn er sein Gastspiel beim Schlusslicht FC 08 Bad Säckingen gewinnt. Die Partie von Spitzenreiter SG Mettingen/Krenkingen bei der Spvgg. Brennet-Öflingen ist auf den 6. Dezember verschoben.

Kann der VfR die Gunst der Stunde nutzen? Die Chance ist groß. Weil der FC Bad Säckingen nach wie vor nach seiner Form sucht. Im Moment schöpfen die Bad Säckinger ihr Potenzial bei Weitem nicht aus. Die Elf von Trainer Clemens Bauer ist in diesem frühen Stadium der Saison schon angezählt.

Die Horheimer, oder, wie sie gerne genannt werden, die Schwarz-Gelben, strotzen dagegen offensichtlich vor Selbstvertrauen. Zuletzt fertigten sie den SV Rheintal mit 5:0 ab. Doch VfR-Trainer wird den Finger heben und warnen. Die zähe Startphase in der Partie gegen die Rheintaler dürfte ihm nicht entgangen sein. Egal wie: Im Moment spricht alles für einen Horheimer Erfolg im Hochrheinstadion in Bad Säckingen.

Die 1:4-Niederlage bei C.S.I. JR Laufenburg vor wenigen Wochen hat den FC Geißlingen nicht aus der Spur geworfen. Im Gegenteil: Die Klettgauer haben danach drei Spiele gewonnen, zuletzt gegen den SC Lauchringen mit 4:0. Sie fahren also mit frischem Wind zum SV Albbruck.

Nach drei Siegen in Folge erhielten die Albbrucker beim 0:3 bei der SG Mettingen/Krenkingen am vergangenen Wochenende einen Dämpfer. Allerdings verkauften sich die Fußballer von Trainer Rainer Jehle beim Spitzenreiter teuer. Was am Ergebnis nicht unbedingt abzulesen ist. Gegen den FC Geißlingen will der SV Albbruck wieder punkten und den positiven (kurz unterbrochenen) Trend fortsetzen.

Gelingt dem SV Albbruck ein Sieg, hat Aufsteiger SV 08 Laufenburg II die Chance, um auf Platz drei zu klettern. Die Null-Achter haben eine englische Woche vor sich. Sie konzentrieren sich erst einmal auf die Partie beim SC Lauchringen. Dort wollen sie punkten und oben dran bleiben.

Die Elf von Trainer Fabio Cocuzza hat sich beim 6:1 gegen den FC Bad Säckingen nach dem Rückstand eingeschossen. Aufsteiger hin oder her: Die Laufenburger sind in Lauchringen favorisiert. Dann geht‘s am 3. Oktober zum SV Nöggenschwiel, zur Nachholpartie des ersten Spieltags. Sechs Punkte sind drin. Dann wäre der SV08 im Geschäft.

Allerdings gilt das auch für den SV Nöggenschwiel, der beim 2:3 gegen die Spvgg. Brennet-Öflingen äußerst unglücklich verlor. Die Nöggenschwieler haben eine schwere Aufgabe beim FC Weizen vor sich. Obwohl die Weizener noch nicht in Schwung sind.