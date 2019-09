von Sportredaktion

Kreisliga A, Ost

VfRHorheim-Schwerzen – SV Rheintal 5:0 (3:0). (skh) In der ersten halben Stunde war es eine ausgeglichene Partie in der Horheims Schlussmann Alexander Kehl durch seine guten Paraden den Rückstand verhinderte. Philipp Lenz erlöste die Hausherren mit dem Führungstor. Jannis Pietzke erhöhte mit seinem Doppelpack kurz vor der Pause auf 3:0. Im zweiten Durchgang war das Tempo aus dem Spiel und der VfR Horheim machte den Sieg mit einem Doppelpack von Andreas Hoffmann klar.

Tore: 1:0 (34.) Lenz; 2:0 (44.) und 3:0 (45.) beide Pietzke; 4:0 (84.) und 5:0 (88.) beide Hoffmann. – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 120.

FC Weizen – SV Stühlingen 2:2 (1:1). – Im Lokalderby entwickelte sich von Anfang an eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften gute Chancen herausspielten. Yannick Botos brachte den Gästeanhang zum Jubeln. Kurze Zeit später konnte Jochen Hamburger den Ausgleich erzielen. Nach dem Seitenwechsel war der SV Stühlingen stärker, und diesmal war es Adelin Oborocianu, der den Aufsteiger in Führung brachte, jedoch ließ der FC Weizen erneut nicht lange auf den Ausgleich warten, Vlad Boholt erzielte das viel umjubelte 2:2.

Tore: 0:1 (16.) Botos; 1:1 (23.) Hamburger; 1:2 (46.) Oborocianu; 2:2 (52.) Boholt. – SR: Jonas Probst (Waldshut-Tiengen). – Z.: 300. – Bes.: Rot für Müllek wg. SR-Beleidigung (FCW/90.+3.).

Spvgg. Wutöschingen – FC Grießen 2:0 (1:0). – Beide Mannschaften hatten Möglichkeiten für die Führung, scheiterten jedoch. Erst kurz vor der Pause brachte Lucas Geng die Spvgg. Wutöschingen in Führung. Nach der Pause erhöhte Giuseppe Sangiorgio für die Hausherren. Der FC Grießen fand keinen Weg, den Ball ins gegnerische Netz zu befördern. Die Wutöschinger verteidigten die Führung und behielten die Punkte im Wutachtal.

Tore: 1:0 (43.) Geng; 2:0 (64.) Sangiorgio. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 150. – Bes.: GR für E. Landwehr (FCG).

SG Mettingen/Krenkingen – SV Albbruck 3:0 (1:0). – Der Tabellenführer tat sich anfangs schwer gegen den SV Albbruck. Daniel Bächle brachte seine Mannschaft glücklich mit 1:0 in Führung. Der SV Albbruck hatte eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, nutzte diese aber nicht. Die Halbzeitansprache von Heimtrainer Georg Isele rüttelte die Hausherren wohl wach. Die SG Mettingen/Krenkingen schaltete nach der Pause einen Gang hoch, hatte das Spiel nun im Griff und ließ den Gegner keine Chance mehr.

Tore: 1:0 (28.) D. Bächle; 2:0 (69.) Gantert; 3:0 (79./FE) J. Bächle. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 200.

FC Geißlingen – SC Lauchringen 4:0 (2:0). – Der FC Geißlingen nahm von Anfang an das Spielgeschehen in die Hand, der Sieg war am Ende zu keiner Zeit gefähdet. Zwar hatten die Lauchringer wenige gute Chancen, diese konnten die Geißlinger geschickt zu Nichte machen. Dominik Flum hatte mit seinem Doppelpack großen Anteil am Geißlinger Sieg. Jakob Hotz musste verletzungsbedingt nach einem Foulspiel vom Platz und wurde mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht.

Tore: 1:0 (3.) Rutschmann; 2:0 (23.) Flum; 3:0 (69.) Flum; 4:0 (83.) Nohl. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 130.

SV BW Murg – C.S.I. JR Laufenburg 0:2 (0:1). – Die Gäste aus Laufenburg waren die spielbestimmende Mannschaft und setzten den Gegner im Derby unter Druck. Der SV BW Murg schaffte es, trotz eine Hälfte in Überzahl spielend nicht, seine Chancen in Tore umzuwandeln und musste sich mit der Niederlage zufrieden geben. Murgs Unglücksrabe Ermin Huskic schoss zunächst beim Stand von 0:1 einen Strafstoß übers Tor und sah dann kurz vor Ende der Partie nach Rudelbildung gemeinsam mit C.S.I. Auswechselspieler Leonardo Tumminello die rote Karte.

Tore: 0:1 (43.) N. Girgenti; 0:2 (90.+2) Tardo. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 150. – Bes.: Rot für Huskic (SVBWM/90.) und Tumminello (C.S.I./90.) beide wg. Tätlichkeit; GR für A Ferrara (C.S.I./43.).

SV 08 Laufenburg II – FC 08 Bad Säckingen 6:1 (3:1). – Zunächst war es das noch punktlose Schlusslicht, welches in Führung gehen konnte. Domenico Bucalo brachte einen schönen Spielzug der Gäste erfolgreich zu Ende und konnte den FC Bad Säckingen bereits nach vier Minuten in Führung bringen. Danach übernahm die Laufenburger Reserve und machte das halbe Dutzend voll. Der Laufenburger Sieg hätte noch höher ausfallen können.

– Tore: 0:1 (4.) Bucalo; 1:1 (24.) Lerch; 1:1 (27.) D´Accurso ; 3:1 (40.) Herr; 4:1 (72.) und 5:1 (86./FE) beide D´ Elia; 6:1 (90.) Sibold. – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Z.: 60.

SV Nöggenschwiel – Spvgg. Brennet-Öflingen 2:3 (1:1). – Tore: 1:0 (9.) Bächle, 1:1 (10.) Bernauer, 2:1 (57.) Weiler, 2:2 (78.) P. Degelmann, 2:3 (82.) Fratamico. – SR: Uwe Müller (Höchenschwand). – Z.: 120. – Bes.: Brüggemann (Spvgg./64.) hält FE von Menzel.

Kreisliga A, West

FC Wehr – SV Eichsel 2:1 (1:0). – FCW-Trainer Uwe Kraehling sah ein Spiel auf Augenhöhe beider Mannschaften. „Es war dass erwartet schwere Spiel“, lobte Kraehling den Gegner. Mike Häfele nutzte seine Chance und köpfte nach Rebis‘ Vorarbeit ins Netz ein. In zweiten Durchgang war die Luft bei beiden Mannschaften ein wenig draußen. Semih Kilic nutze seine erste Chance direkt nach seiner Einwechslung zum entscheidenen 2:0. In Unterzahl wurde es nochmal spannend, dennoch ließ der FC Wehr erst kurz vor Ende ein Gegentor zu.

Tore: 1:0 (25.) Häfele; 2:0 (64.) Kilic; 2:1 (90.) D. Baumgartner. – SR: Antonio Paolucci (Weil). – Z.: 80. – Bes.: Rot für Schellin wg. Notbremse (FCW/77.).

FV Degerfelden – FC Hausen 2:1 (1:1). – Zunächst ging der FC Hausen durch Bernhard Wunderlich in Führung. Kurze Zeit später glich Timo Zepf mit seinem Tor wieder aus. Im Laufe des weiteren Spiels vergaben die Angreifer des FV Degerfelden etliche Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Erst kurz vor Ende der Partie konnten die Hausherren jubeln. FVD-Spielertrainer Patrick Streule war nach dem Spiel erleichtert über den wichtigen Sieg.

Tore: 0:1 (14.) B. Wunderlich; 1:1 (24.) Zepf; 2:1 (90./ET) R. Wunderlich. – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Z.: 70.

SFSchliengen – TuSBinzen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (34.) Jörgensen; 2:0 (65.) Tom Wihler; 2:1 (89.) Fournes. – SR: Andreas Wirtz (Rheinfelden). – Z.: 150.

FC Hauingen – TuS Stetten 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (16.) C. Wojtynek; 1:1 (32.) Schlegel; 2:1 (59.) Vogt. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 250. – Bes.: GR für Di Stefano (TuS/78.).

FC Huttingen – SV Totdnau 5:2 (1:2). – Tore: 1:0 (15.) Denzer; 1:1 (34./FE) Bosl; 1:2 (37.) Schubnell; 2:2 (47./FE), 3:2 (50.), 4:2 (64.) und 5:2 (69.) alle Perrone. – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Z.: 80.

SV Liel-Niedereggenen – FC Steinen-Höllstein 5:2 (3:2). – Tore: 0:1 (3.) Mensching; 1:1 (7.) Kiefer; 2:1 (33.) Lindemann; 3:1 (42.) Hiss; 3:2 (44.) Mensching; 4:2 (49.) und 5:2 (90.+2) beide Fröhlich. – SR: Lukas Kefer (Teningen). – Z.: 80.

TuS Kl. Wiesental – SV Schopfheim 3:1 (2:1). – Tore: 1:0 (16.) und 2:0 (24.) beide Hafensteiner; 2:1 (32.) Oßwald; 3:1 (70./ET) Oßwald. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Z.: 120.