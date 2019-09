Fußball-Kreisliga A, Ost: – Unglaubliche Tore, ein betrübter SV Nöggenschwiel und Jubel bei der Spvgg. Brennet-Öflingen. Die Partie hatte es in sich. Fünf Treffer gab es am Ende bei der Nöggenschwieler Niederlage, einer schöner als der andere. Davon drei Sonntagsschüsse. Zwei Mal hatten die Brenneter Maß genommen, zwei Mal getroffen – das war der Sieg.

Zuvor hatte Benjamin Weiler (57.), der Regisseur im schwarz-gelben Dress, den SV Nöggenmschwiel mit seinem Schlenzer mit 2:1 in Führung gebracht. Alles schien prächtig zu laufen für sein Team. Daniel Bächle (64.) setzte zum Dribbling an und fiel über den Oberschenkel von Brennets Innenverteidiger Daniel Baumgartner – Strafstoß.

Florian Menzel lief an, schoss – Spvgg.-Torhüter Daniel Brüggemann tauchte nach links und parierte. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen.

Menzel avancierte zum Pechvogel. Fünf Minuten nach der Pause hatte sich Bächle links durchgespielt, passte flach nach innen, Menzel hatte nur noch das leere Tor vor sich und hämmert aus fünf Metern drüber. Er wollte es vom Punkt wieder gut machen. „Ich habe mich im letzten Moment noch umentschieden“, haderte Menzel hinterher.

Er suchte nach dem Schlusspfiff Trost bei seinem Trainer Pepe Pavano. Der lächelte. Innerlich brodelte es wohl. Seine Elf hatte die drei Punkte fast in der Tasche, aber eben nur fast. Klar, dass sich Pavano ärgerte: „So ist Fußball. Wir machen die Tore nicht, dann treffen die mit zwei Sonntagsschüssen. Wir haben es selbst vermasselt.“

Er wähnte sein Team 75 Minuten lang im Vorteil: „Wir waren die bessere Mannschaft.“ Für ihn war der verschossene Elfer der Knackpunkt.

Trainer Pepe Pavano vom SV Nöggenschwiel: „So ist Fußball. Wir haben es selbst vermasselt.“ | Bild: Michael Neubert

Was dann folgte, mochte er gar nicht mehr so richtig kommentieren. Die Gäste kamen bis dahin kaum richtig zur Geltung in der Spitze. Dann probierten sie es eben einfach aus der Distanz.

Pascal Degelmann (78.) hielt drauf. Ein Strich, ein super Tor – 2:2. Nach dem Motto, „was Du kannst, kann ich auch“, nahm Kapitän Silvio Fratamico (82.) wenig später Maß. Auch der passte.

Für die Spvgg. Brennet-Öflingen nahm die Partie unter dem blauen Sonntagshimmel noch einmal eine überraschende Wende. Sehr zur Freude von Trainer Urs Keser: „An den Ausgleich habe ich schon noch geglaubt, aber dass es noch zum Sieg reicht . . . Egal, wir nehmen‘s mit.“ Gleich ging Keser wieder in die Offensive: „In zwei Wochen sind wir wieder komplett, dann muss die Post anders abgehen.“

SV Nöggenschwiel – Spvgg. Brennet-Öflingen 2:3 (1:1). – Tore: 1:0 (9.) Bächle, 1:1 (10.) Bernauer, 2:1 (57.) Weiler, 2:2 (78.) P. Degelmann, 2:3 (82.) Fratamico. – SR: Uwe Müller (Höchenschwand). – Z.: 120. – Bes.: Brüggemann (Spvgg./64.) hält FE von Menzel.