Fußball-Kreisliga A, West: – Der FC Wehr räumt alles ab. Dem 2:2 beim FV Degerfelden folgten vier Siege. Der Lohn: Platz zwei – bei einem Spiel weniger als Spitzenreiter TuS Kl. Wiesental. Die Devise ist klar: Die Wehrer wollen dran bleiben und sich an der Spitze festsetzen. Aber jetzt steht eine schwere Aufgabe beim TuS Stetten an.

Regionalsport Hochrhein VfR Horheim-Schwerzen lässt es beim 5:0 gegen den SV Rheintal richtig krachen Das könnte Sie auch interessieren

Die Wehrer und der TuS zählen in Fußballerkreisen zu den Favoriten für den Gewinn des Titels. Also kann man mit Fug und Recht von einem Spitzenspiel reden. Wer am Ende die Nase vor hat? Schwer zu sagen. Der Blick auf die Ergebnisse bisher verrät, dass der FC Wehr im Moment Vorteile hat. Der TuS Stetten hat dagegen schon zwei Niederlagen einstecken müssen. Allerdings gegen zwei ebenfalls hoch gehandelte Teams – gegen den FC Steinen-Höllstein und FC Hauingen.

Auf den FC Wehr wartet in der Lörracher Tipico-Arena an der Tullastraße ein heißer Tanz. Die Lörracher wollen endlich mal auch ein Spitzenspiel gewinnen. Egal, wie die Saison bisher gelaufen ist, einen Favoriten gibt es in dieser Partie nicht.

Noch ein Hit steht am siebten Spieltag auf dem Plan: Die Partie des TuS Kl. Wiesental gegen den FC Hauingen. In der vergangenen Saison war diese Begegnung eher eine unter sieben anderen. Nichts Besonderes eben. Doch diesmal sind beide Teams gut gestartet. Das gilt vor allem für den TuS Kl. Wiesental mit Trainer Joachim Boos. Im Moment eilt der TuS von Sieg zu Sieg. Nur gegen den TuS Binzen (2:2) und beim FC Huttingen (0:0) hat es ein Remis gegeben.

Der FC Hauingen hat nach dem Bombenstart mit drei Siegen zuletzt verloren und einmal unentschieden gespielt. Dadurch ist er etwas zurück gefallen. Beim TuS Kl. Wiesental wird‘s schwer, zu punkten. Aber es ist eine spannende Partie zu erwarten.

Der Knüller in Rheinfelden ist auf den 2. Oktober verschoben. Der SV Eichsel und FV Degerfelden wollen wohl den Abend vor dem Feiertag für eine gesellige Runde nutzen. Der SV Eichsel hat Heimrecht. Bisher hat der Aufsteiger zu Hause immer gepunktet – zwei Mal gewonnen, gegen den FC Wehr gab‘s ein Remis. Für die Degerfelder wird‘s schwer. Sie haben aber noch ein paar Tage Zeit, um sich auf das Derby vorzubereiten.