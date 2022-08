von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: FV RW Elchesheim – Türkischer SV Singen 1:4 (1:3). – Der Landesliga-Aufsteiger aus Singen hatte die Partie von Beginn an komplett im Griff und ließ den Ball gut laufen. Trotz der langen Anfahrt wirkten die Gäste spritziger und hatten schon in der Anfangsphase beste Chancen. Süleyman Karacans Weitschuss ging aber am Tor vorbei. Und als Volkan Bak alleine aufs Tor zulief, entschied er sich für eine Flanke, anstatt zu schießen – es blieb beim 0:0. Dann die verdiente Führung für den TSV durch Furkan Kirmaci (19.), der Marcel Simsek wenige Minuten später das 2:0 folgen ließ. Elchesheim kam zwar nach 35 Minuten zum Anschlusstreffer durch Schneider, doch Torjäger Simsek stellte kurz vor der Pause mit dem 3:1 wieder den alten Abstand her.

Fußball Höri-Wahnsinn: FC Öhningen-Gaienhofen wirft Oberligist Offenburg aus dem Pokal! Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Wechsel blieb der Türkische SV Singen dominant. Nach Simseks Treffer zum 4:1 war die Messe gelesen. Elchesheim gab sich auf und hatte nichts mehr entgegenzusetzen, sodass der TSV souverän den Sieg über die Zeit bringen konnte.

Tore: 0:1 (19.) Kirmaci, 0:2 (22.) Simsek, 1:2 (35.) Schneider, 1:3 (44.) Simsek, 1:4 (61.) Simsek. – SR: Schäfer.