von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: FC Öhningen-Gaienhofen – Offenburger FV 3:1 (1:0). – Gegen den Oberligisten Offenburger FV stand der Bezirksligist FC Öhningen-Gaienhofen von Beginn an tief und lauerte auf Konter. In der 9. Minute dann die erste Chance für die Höri-Elf, doch der Distanzschuss von Maik Hoffbauer verfehlte sein Ziel. Die Gäste versuchten es meist über die Flügel, doch die Abwehrformation der Höri-Elf hatte ihre Gegenspieler im Griff.

Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen setzt sich in Auggen durch Das könnte Sie auch interessieren

In der 29. Minute machten die Hausherren über Konter Druck, jedoch ohne Torerfolg. In Minute 39 hatte dann Noah Hirth die Möglichkeit für den Gästetreffer, doch sein Schlenzer ging am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später durfte dann aber die Hörielf jubeln: Nach einer starken Flanke von Maik Hoffbauer köpfte Torjäger Alessandro Fiore Tapia zum 1:0 ein.

Nach dem Seitenwechsel suchten die höherklassigen Gäste den Ausgleich, doch Stephane Dzikang Njike traf nur den Pfosten. In der 54. Minute durfte dann aber die Höri-Elf jubeln: Maik Hoffbauer erzielte per Lupfer das 2:0. Der Oberligist wollte sich mit dem Ergebnis nicht zufriedengeben und machte in der Offensive ordentlich Druck, doch die Öhninger Defensive hielt stand. In der 75. Minute verhinderte FCÖ-Keeper Dirk Weiermann mit einer starken Parade den Anschlusstreffer. Auf der anderen Seite sorgte Daniel Fiore Tapia mit dem Tor zum 3:0 für die frühe Entscheidung und den Überraschungssieg des Bezirksligisten. Der Strafstoßtreffer zum 3:1 von Marco Petereit (90.) war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. (hal)

Tore: 1:0 (41.) Alessandro Fiore Tapia, 2:0 (54.) 2:0 Hoffbauer, 3:0 (78.) Daniel Fiore Tapia, 3:1 (90./FE) Petereit. – SR: Pacher.