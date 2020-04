Ein in der Region bekanntes Gesicht kehrt in den Fußballbezirk Bodensee zurück. Vom FC Dauchingen, aus der Bezirksliga Schwarzwald, wechselt zur neuen Saison Levent Tan zum A-Kreisligisten SV Allensbach. Tan spielte aktiv beim FV Donaueschingen in der Verbandsliga und führte als Kapitän den Türkischen SV Konstanz von der Kreisliga A in die Landesliga.

In der Bezirksliga Bodensee trainierte der B-Lizenz-Inhaber bereits den TSV Konstanz. Lange Jahre arbeitete er danach für den Thurgauer Fußballverband als Ausbilder sehr erfolgreich mit ambitionierten Junioren-Spitzenfußballern zusammen. Bis heute bietet Tan an der Sportschule des Verbandes Mentalcoaching für die Spieler an.

Fußball Das vermisst Top-Torjäger Marcel Simsek zurzeit am meisten Das könnte Sie auch interessieren

„Levent Tan bringt nicht nur eine Fußballexpertise mit. Als zertifizierter Business- und Mentalcoach bringt er Fähigkeiten mit ein, über die nicht viele Fußballtrainer verfügen“, sagt Dirk Thiemann, der Sportliche Leiter des SV Allensbach.

„Wir sind stolz darauf, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten, und möchten gemeinsam mit ihm ein junges Allensbacher Team entwickeln, welches zukünftig wieder eine gute Rolle im Fußballbezirk spielen soll.“