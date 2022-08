von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: FC Auggen – 1. FC Rielasingen-Arlen 1:2 (0:1). – Der 1. FC Rielasingen-Arlen kontrollierte das Spiel beim FC Auggen von Beginn an und kam in der 5. Minute zu einer guten Chance nach einer Flanke von Jonah Adrovic. Obed Ugondu verfehlte jedoch den Ball. Der Oberligist blieb weiter dran und drängte auf die Führung, zeigte aber auf dem kleinen Auggener Sportplatz viele Fehler im Spielaufbau. In der Folge kam der Verbandsligist stärker auf. In der 27. Minute hatten die Gastgeber eine gute Möglichkeit, doch der erfahrene Patrick Peters konnte den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone befördern.

Die aufgrund der reiferen Spielanlage nicht unverdiente Gästeführung resultierte dann aus einer eigentlich harmlosen Situation in der 31. Minute. Ein Auggener Abwehrspieler wollte den Ball zur Ecke passieren lassen, doch Moritz Kloss nahm ihm das Spielgerät an der Eckfahne ab, lief an der Grundlinie entlang und legte quer auf Harut Arutunjan, der zum 1:0 für die Hegauer einnetzte. In der 42. Minute dann wieder eine Auggener Torannäherung, der Schuss von Ahmet Tekbas aus 20 Metern ging jedoch am Rielasinger Tor vorbei.

Vier Minuten nach dem Wechsel erhöhten die Rielasinger durch Ugondu auf 2:0. Danach war das Spiel klar in der Hand der Gäste. Albert Malaj schoss in der 55. Minute über die Latte. Danach folgte eine Auggener Drangphase, die die Rielasinger aber schadlos überstanden. In der 71. hätte Ugondu auf 3:0 erhöhen können, doch der Auggener Torwart Stefan Lauer wehrte den Ball mit einer Glanzparade ab. Das 1:2 durch Bischoff kam dann doch etwas überraschend und brachte Auggen wieder ins Spiel. Malaj hätte dann alles klarmachen können, doch der Ball wurde noch auf der Auggener Linie geklärt. So blieb es beim 2:1 für den Oberligisten. (te)

Tore: 0:1 (31.) Arutunjan, 0:2 (49.) Ugondu, 1:2 (76.) Bischoff. – SR: Fleig. – Z: 380.