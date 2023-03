3. Liga, Frauen: TSV Haunstetten – SV Allensbach (Samstag, 18 Uhr, Albert-Loderer-Halle, Augsburg). – Am Samstag treten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach zum letzten Spiel der Hauptrunde beim TSV Haunstetten an. Beim Tabellendritten muss das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz gewinnen, um sich die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Zeitgleich darf Nellingen nicht in Wolfschlugen punkten.

Doch zunächst geht es für die Allensbacherinnen darum, ihre Hausaufgaben zu machen. Ein Sieg im Augsburger Stadtteil wird schwer genug, auch wenn sie drei der letzten vier Begegnungen in der Albert-Loderer-Halle gewinnen konnten. „Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs liegt die Favoritenrolle aber klar bei Haunstetten. Ich kann den Gastgeberinnen nur große Anerkennung für die Leistung aussprechen, vor allem auch, was sie mit dem sehr jungen Team wieder erreicht haben“, erklärte SVA-Teamchef Oliver Lebherz.

American Football Die See-Piraten nehmen Kurs auf Mannheim Das könnte Sie auch interessieren

Der SV Allensbach will den Schwung aus den letzten beiden deutlichen Siegen Partien gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen und die Zweitligareserve von Frisch Auf Göppingen mitnehmen. Die Gelb-Blauen traten selbstbewusst auf und ließen vor allem in der Defensive wenig zu.

Das wird auch in Haunstetten notwendig sein. Zudem gilt es Lösungen im Angriff gegen die offensive Deckungsvariante der Gegnerinnen zu finden. Über ihr Tempospiel erhofft sich das Team vom Bodensee einfache Tore. Es ist also alles angerichtet für ein spannendes und aufgrund der Tabellenkonstellation für den SV Allensbach so wichtiges Handballspiel.

Der Verein setzt einen Fanbus ein. Wer mitfahren möchte, meldet sich unter info@sva-bundesliga.de (asp)

TuS Steißlingen hat Platz fünf im Blick

TuS Steißlingen – HC Erlangen (Samstag, 18 Uhr, Mindlestalhalle). – Der HC Erlangen steht mit 21:17 Punkten auf Platz fünf und ist somit gleichauf mit dem TuS Steißlingen, der den sechsten Rang belegt. Allerdings hatten die Hegauerinnen im Hinspiel das Nachsehen, als der HCE mit 37:23 gewann.

Vor allem das Tempospiel der Fränkinnen konnte der TuS schwer unterbinden. Beide Teams sind bereits vor dem Abstieg und der Relegation gesichert und haben ihr Ziel erreicht. Der Sieger der Partie wird die Saison auf dem fünften Tabellenplatz abschließen, der Verlierer kann bis auf Platz sieben abrutschen.

Kampfsport Beim Jubiläum der Bodensee Fighnight in Mühlhofen wurde packender Kampfsport geboten Das könnte Sie auch interessieren

Nach einer knappen Niederlage gegen die HSG Würm-Mitte und einer deutlicheren gegen den HCD Gröbenzell feierte Erlangen zuletzt einen Überraschungssieg gegen den TSV Wolfschlugen feiern. Die Hegauerinnen hingegen konnten nach dem Derbysieg in Allensbach keine Punkte mehr einfahren und mussten sich zuletzt Würm-Mitte und Gröbenzell geschlagen geben.

Die Steißlingerinnen möchten den Saisonabschluss sportlich positiv gestalten und am letzten Spieltag alles für einen Sieg tun. (ser)