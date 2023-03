American Football, Oberliga Baden-Württemberg: Mannheim Bandits – Konstanz Pirates (Samstag, 15 Uhr, Michael-Hoffmann-Stadion). – Seit sechs Jahren gibt es das Konstanzer American-Football-Team, jetzt geht‘s in die fünfte Spielzeit für die Pirates – und in jeder Saison, die zu Ende gespielt wurde, standen die Konstanzer am Ende an der Tabellenspitze und stiegen auf. Und das meist ohne Niederlage: Im vergangenen Jahr gab es die erste Pflichtspielniederlage, sodass die Pirates auf eine stolze Bilanz von 27 Siegen in 28 Pflichtspielen zurückblicken können.

Nun geht es am Samstag zum Saisonauftakt nach Mannheim, zum einzigen badischen Duell in der von Teams aus dem Großraum Stuttgart dominierten Oberliga. Pirates-Head Coach Zeki Öztürk zeigt sich mit der Vorbereitung zufrieden, auch wenn es in seinem Kader doch einige Änderungen gegeben hat. So sind in dieser Runde die beiden erfahrenen US-Boys Lawrence Williams und Devon Woods nicht mit von der Partie. Williams war über zwei Jahre der Schlüsselspieler in der starken Pirates-Defensive. Zudem haben einige ältere Leistungsträger ihre Laufbahn beendet. Allerdings erwartet nun auch niemand einen weiteren Durchmarsch der Pirates. „Wir wollen uns in dieser Liga zunächst etablieren!“, so Öztürk, der in der personellen Veränderung einen möglichen Motivationsschub sieht: „Es wird sicher ein sehr spannendes Jahr für uns! Die Stimmung bei den Jungs ist sehr gut. Das liegt auch daran, dass sie dieses Jahr mehr zusammenstehen müssen und jeder einen Ticken mehr Verantwortung übernehmen muss.“ Ganz vorne erwartet der Head Coach die Holzgerlingen Twisters und die Leonberg Alligators. Und die Pirates? „Wir werden sehen, wo wir uns einordnen können!“

Probleme gab es – wieder einmal – mit der Heimspielstätte, dem Bodenseestadion. Durch anderweitige Belegung bestreiten die Pirates nach dem zweiten Heimspiel für zwei Monate keinen weiteren Auftritt am Bodensee. Zudem wurde kurz vor dem Saisonauftakt festgestellt, dass die Stromanlage im Stadion marode ist und größtenteils vom Netz genommen werden musste, sodass nun für die Heimspiele noch Generatoren organisiert werden musste. Beim ersten Heimspiel am 15.April gibt gleich einer der Titelanwärter, die Holzgerlingen Twister, seine Visitenkarte am Konstanzer Hörnle ab.

Anfang August endet nach zwölf Spieltagen die Oberliga-Saison – mit einem Heimspiel der Pirates gegen die Stuttgart Silver Arrows.