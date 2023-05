Fußball, Bezirkspokal Bodensee: In der Bezirksliga Bodensee führt der FC Öhningen-Gaienhofen die Tabelle an, dicht gefolgt vom ESV Südstern Singen und dem FC Rot-Weiß Salem. Am Mittwoch richten alle drei Spitzenmannschaften den Fokus jedoch auf den Bezirkspokal: Das Halbfinale steht an.

Neben den drei Topteams der Liga hat auch der Tabellensechste SV Deggenhausertal es bis unter die besten Vier geschafft. Ein Meilenstein, wie auch Trainer Bahadir Livgökmen findet: „Für uns ist es Erfolg genug, dass wir im Halbfinale dabei sind. Der Pokal hat aber seine eigenen Gesetze.“

SVD-Trainer Bahadir Livgökmen hat trotz der Außenseiterrolle den Einzug ins Pokalfinale nicht abgeschrieben. | Bild: Fischer, Eugen

Ein wenig schielt der SV-Coach doch in Richtung Endspiel, welches für ihn und seine Mannschaft ein großer Erfolg wäre: „Ins Finale zu kommen, wäre ein absolutes Highlight. Deshalb werden wir alles geben, auch wenn wir als Außenseiter in diese Partie gehen.“

„Immer für eine Überraschung gut“

ESV-Trainer Vice Barjasic erinnert sich noch an das Hinspiel in der Bezirksliga, als Singen mit 1:2 gegen Deggenhausertal verlor. „Sie sind immer für eine Überraschung gut und stehen nicht umsonst im Halbfinale. Es ist einfach eine Truppe, die in der Lage ist, die großen Mannschaften zu ärgern.“

Für Vice Barjasic und seinen ESV Südstern Singen ist klar, dass die Mannschaft des SV Deggenhausertal nicht zu unterschätzen ist. | Bild: Jürgen Rössler

Barjasic und der ESV nehmen vor allem aus dem jüngsten Erfolg gegen den FC Öhningen-Gaienhofen viel Selbstvertrauen mit: „Ein ordentlicher Sieg, durch den wir viel Druck auf den Tabellenführer ausüben. So etwas gibt der Mannschaft viel“, betont Barjasic.

Generalprobe misslungen

Erst am Sonntag hatte der FC Öhningen-Gaienhofen mit 2:5 gegen den ESV Südstern Singen verloren. Die Generalprobe vor dem anstehenden Pokalspiel ist missglückt.

Für Trainer Antonio Fiore Tapia ist das jedoch kein Grund zur Sorge: „Wir sind enttäuscht, aber wir blicken nach vorne.“ Nach dem Liga-Topspiel steht im Pokal eine weitere interessante Partie an.

Den FC Rot-Weiß Salem sieht Fiore Tapia als „sehr erfahren und gut besetzt“ an, weshalb er ein „spannendes Fifty-Fifty-Spiel“ erwartet.

Antonio Fiore Tapia, Trainer des FC Öhningen-Gaienhofen, richtet den Blick nach der jüngsten Niederlage gegen den ESV Südstern Singen wieder nach vorne. | Bild: Peter Pisa

Fehler wie am Sonntag dürfen dem FC Öhningen-Gaienhofen dann jedoch nicht unterlaufen. „In einem Topspiel reicht es nicht aus, nur 45 Minuten stark zu spielen. Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht.“

Revanche für das verlorene Finale

Für den FC Rot-Weiß Salem ist das Halbfinale gegen Öhningen-Gaienhofen eine Chance zur Revanche. Denn im Endspiel der Vorsaison verlor das Team von Trainer Reiner Steck mit 0:3 gegen das Team von der „Höri“. Jetzt soll sich das Blatt wenden. „Der Teamgedanke ist im Pokalhalbfinale sehr wichtig“, so der Salemer Trainer.

Reiner Steck verlor mit dem FC Rot-Weiß Salem das Vorjahresfinale gegen Öhningen. Jetzt treffen die beiden Teams bereits im Halbfinale aufeinander. | Bild: Eugen Fischer

Dennoch warnt er vor dem Tabellenführer: „Sie sind eine sehr konstante Mannschaft, die die Bezirksliga dominiert. Aber im Pokal ist alles möglich, das haben wir bereits in der letzten Saison gesehen.“

An Spannung und Dramatik dürfte es auf jeden Fall in keiner der beiden Partien fehlen.

Die Partien im Überblick:

SV Deggenhausertal – ESV Südstern Singen (Mittwoch, 19 Uhr)

FC Rot-Weiß Salem – FC Öhningen-Gaienhofen (Mittwoch, 19 Uhr)