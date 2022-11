von Nils Jakubzig

Turnen, Bundesliga: Der Stadt-Turnverein Singen (StTV Singen) hat einen neuen hauptamtlichen Trainer. Der gebürtige Rumäne und zweifache Olympiateilnehmer Ilie Daniel Popescu tritt die Nachfolge von Axel Leitenmair an.

Popescu erturnte mehrere Titel

Der 39-Jährige sammelte zuvor bereits Erfahrung als Turner und Trainer: Mit der rumänischen Nationalmannschaft wurde er Dritter bei den Olympischen Spielen 2004 und erturnte sich Europameister- und deutsche Meister-Titel. Damit bringt Popescu gute Voraussetzungen mit nach Singen, um auf die Arbeit seines Vorgängers Leitenmair, der sich altersbedingt zurückzieht, aufzubauen.

Leitenmair war mehr als 36 Jahre in haupt- und ehrenamtlicher Funktion beim StTV Singen tätig. Als diplomierter Sportwissenschaftler und erfahrener Kunstturner stellte er mit Vereinen aus der Umgebung bereits früh eine Auswahl an Athleten im Raum Singen zusammen und baute diese zu einer erfolgreichen Mannschaft auf.

Axel Leitenmair war mehr als 36 Jahre beim StTV Singen tätig. | Bild: Jürgen Rössler (Archiv)

Mit dem Einzug in die 2. Bundesliga im Jahr 2011, mehreren aufeinanderfolgenden Meistertiteln in der Landesliga Süd und dem Aufstieg in die 1. Bundesliga im Jahr 2018 hatten sich die Turner aus Singen einen Namen gemacht.

Druck von Mannschaft und Nachwuchs nehmen

Ziel des neuen Trainers Popescu ist es, an diese Erfolge anzuknüpfen. Neue Talente finden und fördern, stehe dabei für das Jahr 2023 im Vordergrund. Das Erreichen des Klassenerhalts sei ihm zwar wichtig, sagt Popescu, an erster Stelle wolle er aber den Druck von der Mannschaft und dem Nachwuchs nehmen.

Zur Person Ilie Daniel Popescu wurde 1983 in Reșița (Rumänien) geboren. Er war in seiner Kindheit Ringer, bevor er sich für das Turnen entschied. 2004 gewann Popescu mit der rumänischen Turnriege Bronze bei den Olympischen Spielen in Athen. 2006 wurde er bei den Europameisterschaften mit der Mannschaft Zweiter, ein Jahr später erreichte Popescu seine beste internationale Einzelplatzierung mit der Vizemeisterschaft bei der WM in Stuttgart. Weitere Medaillen und eine erneute Olympia-Teilnahme in Peking folgten. Seit 2010 ist Popescu in Deutschland als Turner und Trainer aktiv.

Singen ist nicht die erste deutsche Turnstation für Popescu. Seit 2007 turnt und trainiert er in Deutschland. Mit Stationen in Ulm und Schwäbisch Gmünd hatte er sich dabei immer weiter Singen angenähert, bis es ihn schließlich zum September 2022 endgültig in den Hegau zog. Mittlerweile lebt der dreifache Familienvater und studierte Sportlehrer mit seiner Frau und Kindern im Singener Stadtteil Bohlingen und ist fest beim StTV Singen angestellt.

Seine Familie – durchweg sportbegeistert – unterstützt ihn bei seiner großen Leidenschaft schon von Anfang an. „Es ist sehr gut, wenn die Familie das gleiche Hobby hat, das erleichtert einiges“, so Ilie Daniel Popescu. Vor allem über die Hilfe und das Verständnis seiner Frau sei er sehr froh.

Vollblut-Turner: Ilie Daniel Popescu hat das Singener Bundesliga-Team übernommen. | Bild: Oliver Dehm

Neben seiner Tätigkeit mit der sportlichen Leitung und dem Training der Nachwuchs- und Aktiven-Mannschaften ist er auch für die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten zuständig – immer mit dem Schwerpunkt Kunstturnen. Obwohl Popescu zu den ältesten aktiven Kunstturnern gehört, ist er noch weiterhin Teil der Singener Bundesliga-Mannschaft.

„Turnen ist wunderschön.“ Ilie Daniel Popescu

Seit fünf Jahren wolle er eigentlich aufhören und den Fokus auf seine Karriere als Trainer legen, den Absprung habe er aber bisher nicht geschafft. Als neue Frist hat sich Popescu 2023 gesetzt, dann ist er 40 Jahre alt. Doch der Abschied von der Karriere als aktiver Turner könnte ihm schwerfallen. Denn: „Turnen ist wunderschön.“

Die erste Bewährungsprobe als Trainer steht Ilie Daniel Popescu schon in Kürze bevor. Nach dem Auswärtswettkampf am 12. November 2022 in Kreuztal steht schon der letzte Heimwettkampf der Bundesliga-Saison an.

Der neue Trainer des StTV Singen, Ilie Daniel Popescu (rechts), zusammen mit seinem Vorgänger Axel Leitenmair. | Bild: Nils Jakubzig

Wettkampf gegen Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2022

Am 19. November um 17 Uhr müssen die Singener in der Münchriedhalle gegen die starken Turner des TuS Vinnhorst bestehen. Der Wettkampf verspricht dabei Kunstturnen auf Spitzenniveau: Vinnhorst reist mit Teilnehmern der Turn-Weltmeisterschaft 2022 an. Unter ihnen Lukas Dauser, Olympia-Zweiter an den Ringen 2021 in Tokio.