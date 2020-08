Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FV Lörrach-Brombach 6:2 (4:0). – Reichlich Lehrgeld musste der Aufsteiger FV Lörrach-Brombach im Südbaden-Duell beim 1. FC Rielasingen-Arlen zahlen. Mit einem aus Sicht der Gastgeber kaum gefährdeten 6:2 endete der Saisonauftakt auf der Talwiese.

Es war fast so etwas wie ein Deja-Vu, was sich in der Anfangsphase abspielte. War es vor einem Jahr noch die Rielasinger Hintermannschaft, die den Ball viel zu oft vertändelte und so Gefahr heraufbeschwor, so waren es diesmal die Gäste, denen es mehrfach nicht glückte, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen.

In der Oberliga, diese Einsicht haben die Gastgeber vor einem Jahr ebenfalls erlernen müssen, rächen sich solche Fehler umgehend. So scheiterte Kevin Maier in der 9. Minute mit einem Solo am eigenen Strafraum, Ivo Colic ging dazwischen und konnte zur frühen 1:0-Führung einschieben.

Weitere neun Minuten später gelang es den Gästespielern erneut nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen, Nico Kunze war zur Stelle und es hieß 2:0.

Es lief rund für den frisch gebackenen SBFV-Pokalsieger, als Defensivspieler Daniel Niedermann nach schöner Doppelpass-Kombination auf 3:0 erhöhte (25.). Nur drei Minuten später startete Gianluca Wellhäuser nach einem Freistoß steil und erhöhte mit einer sehenswerten Aktion auf 4:0.

Es spricht für die Gäste, dass sie bei diesem Zwischenstand nicht resignierten und nach der Pause weiter engagiert auftraten. Auch das 5:0 durch Nico Kunze konnte den FV Lörrach-Brombach nicht bremsen.

Nach einem Doppelschlag des eingewechselten Tarek Aliane (64. und 67. Minute) zum 5:2-Zwischenstand keimte sogar nochmals etwas Hoffnung auf, doch das Rielasinger 6:2 durch Kunze in der 76. Minute sorgte endgültig für die Entscheidung.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Spindler (27. Schmidtke), Rasmus, Compagnucci Almeida, Kunze, Serpa, Niedermann (61. Bruno), Wehrle, Colic, Wellhäuser (76. Bienger), Tomizawa (53. Kunz).

Tore: 1:0 (9.) Colic, 2:0 (18.) Kunze, 3:0 (25.) Niedermann), 4:0 (28.) Wellhäuser, 5:0 (58.) Kunze, 5:1 (64.) Aliane, 5:2 (67.) Aliane, 6:2 (76.) Kunze. – SR: Hildenbrand (Wertheim). – Z: 300.