Fußball-Landesliga: Die DJK Donaueschingen hat nach den beiden Top-Spielen in Radolfzell (0:0) und gegen den SC Konstanz (1:1) Platz eins behauptet. Die Allmendshofener gehen mit zwei, respektive drei Punkten Vorsprung in die letzten sieben Punktspiele. „Wir haben ein tolles Spitzenspiel gesehen. Keiner der beiden Mannschaften hätte es verdient gehabt, als Verlierer vom Platz zu gehen. Ich bin sehr zufrieden“, resümiert DJK-Trainer Benjamin Gallmann. Das schnelle 0:1 und der Platzverweis seien kurzzeitig ein Stimmungsdämpfer gewesen, doch die DJK habe danach nie die Ordnung verloren und sei zu keinem Zeitpunkt nervös geworden. „Wir haben eine klasse Reaktion gezeigt. Die Mannschaft spielte so harmonisch, dass ich diesmal das Wechselkontingent nicht ausgeschöpft habe. Es hat sich ausgezahlt“, ergänzt Gallmann.

Königsfeld bleibt sieglos

Für den FC Königsfeld setzte es dagegen nach zuletzt fünf Punkteteilungen in Bad Dürrheim eine 0:2-Niederlage. Königsfeld wartet somit weiter auf den ersten Punktspielerfolg im Jahr 2023. FCK-Trainer Patrick Fossé vermisste bei seiner Elf die letzte Konsequenz. „Wir hatten nicht die Gier und den absoluten Willen. Zudem kam der letzte Pass oft nicht an. Bad Dürrheim hatte eine bessere Körpersprache und wollte die Tore mehr als wir“, so Fossé. Die Situation, noch ohne Sieg im Kalenderjahr 2023 dazustehen, macht in Königsfeld niemanden glücklich, zumal es nun gegen das aufstrebende Schlusslicht Walbertsweiler geht. Fossé verspricht schon jetzt: „Da wird meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Königsfeld bleibt sieglos – Bad Dürrheim darf hoffen

Nach zuletzt vier Niederlagen feierte der FC Bad Dürrheim mit dem 2:0-Erfolg gegen den FC Königsfeld den zweiten Sieg nach der Winterpause und schöpft im Kampf um den Klassenerhalt neue Hoffnung. „Das Spiel kann auch anders ausgehen, wenn ich nur an die Gelegenheiten der Königsfelder nach zwei Minuten denke. Da haben uns Tijan Jallow umd Moritz Karcher gerettet“, bilanziert Trainer Massimo Verratti. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass die Kurstädter von zwei Spielern eminent abhängig sind – Den zweifachen Torschützen Adrian Dumitru und Winter-Neuzugang Franck Bonny, der die Abwehr stabilisiert. „Mitte der zweiten Halbzeit war bei uns die Kraft weg. Da hat Königsfeld bis zur Strafraumgrenze viel Druck gemacht. Wir haben davor und danach mannschaftlich einen geschlossenen Auftritt gezeigt. Die gute Stimmung hatte ich schon beim Abschlusstraining gesehen. Diese müssen wir nun mitnehmen“, wünscht sich Verratti.

FC Neustadt wartet weiter auf den Befreiungsschlag

Der FC Neustadt feierte zum Punktspielauftakt nach der Winterpause einen 2:1-Erfolg gegen Gutmadingen. Seitdem gab es nur zwei Punkte, da auch am Samstag die Partie gegen Denkingen (1:2) verloren ging. „Unser Manko ist aktuell die Chancenverwertung. Wir bekommen den Ball trotz einer Vielzahl von Möglichkeiten nicht über die Linie. Da sind uns die Gegner voraus“, muss Trainer Sascha Waldvogel erkennen. Wie schon in Denkingen waren es wieder zwei Gegentreffer binnen weniger Minuten, die dem Spiel die Wende gaben. Neustadt gerät immer mehr unter Zugzwang, zumal die kommenden Gegner Radolfzell, Konstanz, Gottmadingen und Donaueschingen heißen. Von zwölf Punkten ist gegen diese Kontrahenten keinesfalls auszugehen.

Gutmadingen enttäuscht – Coach Nitsch drängt auf Sieg

Keine gute Bilanz hat seit der Winterpause auch der FC Gutmadingen, der aus sechs Spielen nur einen Zähler holte und am Samstag auf eigenem Platz gegen Überlingen (0:2) unterlag. „Die Ergebnisse sind einfach enttäuschend. Dabei haben wir nach der Winterpause nur eine Niederlage kassiert, die gerechtfertigt war. Auch gegen Überlingen musst du nicht verlieren. Wenn du aber die eigenen Möglichkeiten nicht nutzt, kannst du keine drei Punkte holen“, resümiert FCG-Trainer Marius Nitsch. Er hatte in der Partie schnell das Gefühl, dass jene Elf gewinnt, die das 1:0 erzielt. Gutmadingen gelang es nicht. Nitsch: „Es gibt nichts schönzureden. Es sind harte Tatsachen, die wir akzeptieren müssen, was uns schwerfällt. Wir brauchen jetzt dringend ein Erfolgserlebnis.“