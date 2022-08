Fußball: Acht Jahre in Folge gehörte der FC Löffingen zuletzt zum festen Bestandteil der Landesliga. In der Saison 2015/16 klopfte die Elf sogar laut an die Tür der Verbandsliga, scheiterte aber in den Aufstiegsspielen. Nun muss der bittere Abstieg in die Bezirksliga verkraftet werden. Die direkte Rückkehr in die Landesliga ist aber (noch) kein Thema. „Wir werden nicht das Ziel sofortiger Wiederaufstieg ausrufen. Wir wollen zunächst einmal in der Bezirksliga ankommen und haben das Ziel, perspektivisch wieder ganz oben mitzuspielen“, sagt Vorsitzender Benjamin Gaudig, der wegen einer Sperre die kommende Saison komplett zuschauen muss, danach aber wieder als Spieler angreifen will.

Die Löffinger haben im Sommer einige Spieler verloren. Besonders schwer wiegt der Abgang von Torhüter Marcel Wetterer zum FC Gutmadingen. Felix Kohler (FC Grüningen), Yannik Zobel (SV Döggingen) und Florian Hofmann (hat aufgehört) stehen ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Allerdings haben die Baaremer auch Verstärkungen gewonnen. Neu im Kader sind: Sarja Nabaan (TuS Bonndorf), Adolf Scherer (FC Furtwangen), Andreas Ortlieb (FC Reiselfingen), Noah Hettich (SV Unadingen), Tim Wider, Erik Venzel und Emre Tüggüm (alle eigene Jugend).

„Natürlich schüttelst du so einen Abstieg nicht so schnell aus den Klamotten. Weil er so bitter war, ist er in den Köpfen drin. Wir müssen dennoch schnell nach vorne schauen, denn gerade gegen einen Landesliga-Absteiger werden die neuen Konkurrenten immer ein paar Prozentpunkte mehr geben“, so Gaudig, der sich mit Trainer Jörg Klausmann schnell einig war, die Zusammenarbeit fortzusetzen. „Jörg hat sich, wie wir alle, hinterfragt, warum es nicht zum Ligaerhalt gereicht hat. Wir waren uns auch schnell einig, dass wir die Reihen mit jungen Spielern auffüllen müssen. Das war und wird der Weg des FC Löffingen bleiben“, so Gaudig.

Der Vorsitzende selbst erlebte alle Glanzzeiten wie den Landesliga-Aufstieg 2014 selbst mit und hat nun den Fokus auf die zuletzt eher ungewohnte Bezirksliga gerichtet. „Wir wissen, was uns erwartet“, ergänzt Gaudig.

In zwei, drei Jahren wollen die Löffinger die Tabellenspitze anpeilen. Aktuell sind für Gaudig eher der FC Furtwangen und die SG Marbach/Rietheim von den vier Landesliga-Absteigern in einer Position, ganz oben anzugreifen. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Löffinger am 21. August im Bezirkspokal beim B-Kreisligisten FC Unterkirnach. Eine Woche später folgt beim Liga-Auftakt das Heimspiel gegen Aufsteiger SV Hinterzarten.

