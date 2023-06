Fußball-Bezirksliga: SV Orsingen-Nenzingen – SC Markdorf 0:2 (0:1). – Die Gastgeber begannen forsch und Trisner hatte nach fünf Minuten freie Bahn auf das Markdorfer Tor. Doch anstatt abzuschließen, spielte er zu ungenau ab. In der elften Minute scheiterte Kreiser an Gästetorhüter Wilde. In der zwölften Minute war Adefeyiju nach einer zu kurzen Rückgabe auf den Torhüter zur Stelle und erzielte mit seinem 40. Saisontreffer die Markdorfer 1:0-Führung. Dabei hatte er Glück, dass der Ball einem Abwehrspieler auf der Torlinie durch die Beine glitt.

Chancen auf beiden Seiten

Kurze Zeit später scheiterte Adefeyiju nach einem krassen Abwehrfehler an Torhüter Endele. Auf der Gegenseite hatte Trisner bereits den gegnerischen Torwart umspielt, doch der Winkel wurde zu spitz und er scheiterte. In der 39. Minute schoss Hartel nach einem Alleingang haarscharf am Tor vorbei und auf der Gegenseite scheiterte Felix Buhl am Markdorfer Torhüter.

Zweiter Treffer für Adefeyiju

Nach dem Seitenwechsel erzielte Adefeyiju seinen zweiten Treffer zum 2:0, als die rechte Abwehrseite der Gastgeber so gut wie nicht vorhanden war. Danach hatte Trisner für die Platzherren zwei Chancen. Zuerst wurde er in der Mitte geblockt und danach war er nach einem energischen Vorstoß von Feldt über Außen in der Mitte nicht rechtzeitig präsent. Der eingewechselte Onuigbo und zweimal Adefeyiju erspielten sich Chancen, um für die Gäste das Ergebnis zu erhöhen. Aufseiten der Gastgeber hatte man das Gefühl, wie in der Vergangenheit oft erlebt, der Torabschluss stellte ein großes Problem dar. So kam Markdorf zu einem ungefährdeten Auswärtssieg und krönte eine äußerst erfolgreiche Rückrunde. Für die Gastgeber blieb nur die Hoffnung auf einen Aufstieg des SC Konstanz-Wollmatingen und des ESV Südstern Singen, um eventuell den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern. (ks)

Tore: 0:1 (8.) Adefeyiju, 0:2 (46.) Adefeyiju. – SR: Reif (Konstanz). – Z: 140.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: