von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: 1. FC Rielasingen-Arlen II – TSV Aach-Linz 4:4 (2:2). – Fünftes Heimspiel und zum fünften Mal ein Rückstand in der Anfangsviertelstunde. Diesmal gelang den Gästen aus Aach-Linz durch Erich Dukart die frühe Führung. Die Heimmannschaft dominierte allerdings das Spiel auch schon in der Anfangsphase und nach 25 Minuten gab es Handstrafstoß für die Heimmannschaft, den Ramazan Bakici sicher verwandelte.

2:2 zum Pausenpfiff trotz Führung der Gäste

Die Gastgeber blieben dran und erspielten sich einige Chancen, doch den nächsten Treffer erzielten die Gäste. Eric Dukart wurde gut in Szene gesetzt und behielt alleine vor dem Rielasinger Tor die Übersicht und schob zum 2:1 ein (35.). Die Gastgeber behielten gegen tiefstehenden Gäste die Ruhe und spielten weiter überlegen. Nach 43 Minuten wurde Leon Bohlander im Strafraum unfair gestoppt und wieder traf Ramazan Bakici vom Punkt und es ging mit einem 2:2 in die Pause.

Gastgeber übernehmen nun in Führung

Nach dem Wechsel blieb die Überlegenheit der Talwiesenelf bestehen und nach 55 Minuten schlenzte Ugur Karaotcu den Ball aus 17 Metern ins obere Kreuzeck zur erstmaligen Führung. In der 64. Minute traf Danny Berger mit einem abgefälschten Schuss aus 20 Metern zum 4:2. Alles schien seinen Gang zu gehen, zumal die Gastgeber dem fünften Tor näher waren als die Gäste aus dem Linzgau. Doch je länger das Spiel dauerte, desto nachlässiger wurde die Heimmannschaft und ging nicht mehr kompromisslos in die Zweikämpfe.

Gäste drehen die Partie zum erneuten Ausgleich

Im Gefühl des Sieges bekam der FC nach 81 Minuten die Quittung, als sich Eric Dukart im Strafraum durchsetzte und zum 3:4 einschoss (81.). Die Gastgeber ließen nun jede Souveränität vermissen und hatten auch noch Pech, als Leon Bohlander nach 88 Minuten am Innenpfosten scheiterte. Die richtig kalte Dusche kam in der 93. Minute, als der Schiedsrichter nach einer Meckerei im Rielasinger Strafraum auf indirekten Freistoß entschied. Mit der letzten Aktion des Spiels traf Eric Dukart aus 14 Metern, an der komplett im Strafraum versammelten Heimmannschaft vorbei zum schmeichelhaften Ausgleichstreffer. Die Heimmannschaft verschenkte zwei Punkte und es bleibt ein schwacher Trost, dass sie als einzige Mannschaft in der Bezirksliga noch ungeschlagen ist.

Tore: 0:1 (7.) Dukart, 1:1 (26./FE) Bakici, 1:2 (35.) Dukart, 2:2 (43./FE) Bakici, 3:2 (55.) Karaotcu, 4:2 (64.) Berger, 4:3 (81.) Dukart, 4:4 (93.) Dukart. – SR: Bühner (Deggenhausertal). – Z: 140.

