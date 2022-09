von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Deggenhausertal – TSV Aach-Linz 1:2 (1:1). – Aach-Linz hatte in der Startphase die größeren Spielanteile, ohne jedoch daraus Kapital zu schlagen. Es dauerte bis zur 15. Minute, als Hegner mit der ersten guten Torchance an Mutter scheiterte. In der 22. Minute folgte die Führung für die Gäste, als Bücheler nach einem Eckball eine Kopfballvorlage über die Linie drückte. Die Heimelf zeigte sich unbeeindruckt und erspielte sich in der Folgezeit größere Spielanteile, sodass sich ein ausgeglichenes Duell entwickelte. Prompt führte ein Sololauf von Maag in der 33. Minute zum Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Abwehrfehler führt zur erneuten Führung der Gäste

Nach dem Wechsel legte die Partie an Tempo zu. Die Platzherren erwischten den besseren Start und hatten durch Schiller und Bentele zwei hochkarätige Möglichkeiten, die der starke Delibato im Gästetor zunichte machte. Der SVD bestimmte in dieser Phase das Spielgeschehen und hätte in Führung gehen können. Mitten in die Drangperiode der Heimelf führte ein Abwehrfehler zur erneuten Führung für die Gäste. Es entwickelte sich nun ein mitreißendes Spiel mit hochkarätigen Torchancen auf beiden Seiten. Die größte Ausgleichschance in der Schlussphase verpasste Rilli, der freistehend am Gästekeeper scheiterte (83. Minute). Maag für den SVD sowie Bücheler und Slawig für den TSV Aach-Linz hatten weitere Gelegenheiten auf dem Fuß, am Ende blieb es jedoch beim knappen Auswärtssieg.

Tore: 0:1 (22.) Bücheler, 1:1 (33.) Maag, 1:2 (61.) Slawig. – SR: Würzer. – Z: 202.

