Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – Tus Immenstaad 3:1 (0:0). – Aufgrund von purem Kampfgeist in den letzten 20 Minuten kann der FC Hilzingen die Punkte im Inportron Sportpark behalten.

Torlos in der ersten Hälfte

In der ersten Viertelstunde war das Spiel von einem klassischen Abtasten geprägt. Man merkte dennoch, dass es für die Gastgeber am Kirchweih-Wochenende ein besonderes Spiel war. Hilzingen versuchte immer wieder, das Spiel an sich zu reißen, hatte aber durch eine starke Defensivleistung der Gäste immer wieder Probleme.

Die erste Halbzeit war torlos, aber immer temporeich. Die Gäste fielen immer wieder durch gefährliche Konter und Standards auf. In der zweiten Hälfte wurde es zunehmend hitziger, in der 65. Spielminute konnten die Gäste schließlich nach einem Querpass am 16er mit 1:0 durch Huber in Führung gehen.

Ausgleich kommt ein wenig überraschend

Von da an wurden die Gäste auch spielerisch immer stärker. Man hatte das Gefühl, dass das 2:0 nur eine Frage der Zeit war. Aber weit gefehlt, angepeitscht von der Zuschauerkulisse gelang es dem FCH, in der 75. Spielminute durch Nelson Jeckl den Ausgleich zu erzielen.

Ab diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber am Drücker und versuchten mit aller Macht, das Siegtor zu erzielen. Dies gelang tatsächlich in der 80. Minute nach einem Schuss von Marcel Bohnenstengel. Am Ende konnten die Hilzinger sogar noch auf 3:1 erhöhen, als Julian Lang nach einem Abwehrfehler nur noch einschieben musste.

Hilzinger zeigen Willenskraft

Insgesamt war es ein temporeiches Bezirksligaspiel, dass die Hilzinger mit Kampfgeist und Wille am Ende für sich entscheiden konnten.

Tore: 0:1 (65.) Huber, 1:1 (75.) Jeckl, 2:1 (80.) Bohnenstengel, 3:1 (89.) Lang. – SR: Schiffner. – Z: 300.

