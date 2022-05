von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Bermatingen – TSV Aach-Linz 1:6 (0:2). – In der Bezirksliga Bodensee war am 26. Spieltag der TSV Aach-Linz zu Gast beim SV Bermatingen. Die Ausgangssituation hätte unterschiedlicher nicht ausfallen können. Während der TSV Aach-Linz auf einem soliden fünften Platz steht, steckt der SV Bermatingen mitten im Abstiegskampf.

Dukart trifft zwei Mal

Nachdem die Heimmannschaft am vergangenen Spieltag einen wichtigen Sieg einfahren konnte, wollten sie vor heimischem Publikum nachlegen. So begann Bermatingen druckvoll und hatte auch die ersten Chancen, konnten diese aber nicht in Tore umwandeln. Aach-Linz war vor allem durch Konter gefährlich. In der zehnten Minute verpasste Uhl eine Hereingabe von Kutter nur knapp.

Erste Chancen und Aach-Linz führt

Ein paar Minuten später war es dann Kutter, der mit seinem Schuss an Gästetorwart Delibato scheiterte. Nach 27 Minuten gingen die Gäste aus Aach-Linz mit ihrer ersten nennenswerten Chance in Führung. Hegner setzte sich stark auf rechts durch, seine Hereingabe musste Dukart nur noch über die Linie drücken. Es sollte der Tag der Nummer 7 von Aach-Linz werden, denn nur vier Minuten später erhöhte Dukart auf 2:0.

Bermatingen hat gegen die Gäste keine Chance

Durch diesen Doppelschlag der Gäste war das Spiel nun offener. Bermatingen bemühte sich zwar, den Rückstand aufzuholen, doch Aach-Linz hatte die besseren Chancen. Kurz nach der Pause erhöhte Dukart auf 3:0. In der 62. Minute erzielte Dukart dann seinen vierten Treffer. Bermatingen gab sich nicht auf, kam zu seinem verdienten Tor.

In der 65. Minute konnte sich Uhl über links durchsetzen, seinen Pass verwertete der kurz zuvor eingewechselte Lleshdedaj zum 1:4. Die Gäste aus Aach-Linz ließen sich davon nicht beeindrucken und Dukart erhöhte mit seinem fünften Treffer auf 5:1. In der 82. Minute erhöhte Staykov per abgefälschtem Freistoß auf 6:1. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch bis zum Ende.

Bermatingen muss im Abstiegskampf bangen

Aach-Linz festigt durch den Sieg den fünften Tabellenplatz. Bermatingen erlebt einen herben Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg.

Tore: 0:1 (27.) Dukart, 0:2 (31.) Dukart, 0:3 (46.) Dukart, 0:4 (62.) Dukart, 1:4 (65.) Lleshdedaj, 1:5 (68.) Dukart, 1:6 (82.) Staykov. – Z: 130. - SR: Gutmann.

