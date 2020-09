Wie hat sich die Schule vor Ort auf das Pandemie-Schuljahr vorbereitet? Ein Blick in die Kommunen.

Bodenseekreis

In Markdorfer Bildungszentrum kommt einiges zusammen – neben den ohnehin schon schwierigen Bedingungen läuft derzeit auch noch ein Umbau des Gebäudes.

Markdorf Eine Großbaustelle zum Schulstart am Bildungszentrum Markdorf

In Friedrichshafen und Immenstaad herrscht Optimismus vor dem Start – auch für den Ernstfall ist bereits vorgesorgt.

Friedrichshafen/Immenstaad Einlasskontrolle, Isolierzimmer, Notfallpläne: So läuft der Schulstart unter Krisenvorzeichen in Friedrichshafen und Immenstaad

Kreis Konstanz

In Engen, Rielasingen-Worblingen und Singen soll es möglichst normal zugehen – dafür hat man sich selbst für den Brötchenkauf beim Bäcker Konzepte überlegt.

Hegau Maskenpflicht, Planquadrate auf dem Pausenhof und ein neues Umkleidesystem: So bereiten die Hegauer Schulen den Start am Montag vor

In Konstanz unternimmt man viel, um die Vorgaben umzusetzen. Nur die digitale Ausstattung lässt auf sich warten.

Konstanz Die Schule geht wieder los – für alle. Wie wird der Unterricht und Schulalltag aussehen? Ein Blick in die Konstanzer Schulen.

Und was erwartet die Konstanzer Schüler außerhalb des Klassenzimmers, also was Busse, Mittagessen und Co. angeht? Ein Überblick.

Konstanz Kein Schulchor und kein warmes Essen? Auf welche Einschränkungen sich die Konstanzer Schüler im neuen Schuljahr einstellen müssen.

In Radolfzell gibt es teilweise nicht einmal Fenster in Klassenzimmern. Dennoch soll die Belüftung ausreichen. Für den Toilettengang hat man sich eine kreative Lösung ausgedacht.

Radolfzell Mit der Wäscheklammer aufs Klo: Wie sich Radolfzeller Schulen auf den Schulstart mit Corona vorbereiten

In Stockach verbringen die Schüler die Pausen getrennt – entweder nach Altersgruppen oder durch verschiedene Pausenzeiten. Auf die Bushaltestellen blicken die Schulleiter allerdings mit Sorge.

Stockach Schulanfang in der Corona-Pandemie: Wenn der Hygieneplan zum Alltag wird

Kreis Sigmaringen

Bei den weiterführenden Schulen in Meßkirch bemüht man sich nach Kräften. Ein bisschen Bauchweh bleibt aber doch.

Meßkirch In Meßkirch startet am Montag die Schule: Ein Schulstart voller Unwägbarkeiten

Schwarzwald-Baar-Kreis

In St. Georgen greift man zur Entzerrung sogar in den Straßenverkehr ein: Die Straßen um das Schulzentrum herum werden Spielstraßen, damit Schüler dort ihre Pause verbringen können.

St. Georgen Abstand, Maske und strikte Trennung: Schulbeginn als große Herausforderung

In Villingen-Schwenningen ist man gut vorbereitet – doch man fürchtet, dass das im Herbst nicht mehr viel nutzen wird.

Villingen-Schwenningen „Rechne mit relativ viel Unterrichtsausfall ab Herbst": So gehen VS-Schulen den Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien an

In Blumberg will man nach zwei bis drei Wochen kontrollieren, wie die neuen Pläne funktionieren.

Blumberg Realschule Blumberg: Worauf die Schulleitung vor dem neuen Schuljahr achtet

Kreis Waldshut

In Bad Säckingen ist man mit den Vorgaben zufrieden. Aber was ist, wenn sie nicht eingehalten werden?

Bad Säckingen Eine große Herausforderung: Wie sich die Bad Säckinger Schulen auf das neue Schuljahr vorbereiten

Im Wutachtal bereiten die Grundschulen die Einschulung vor – doch natürlich sind weniger Gäste erlaubt als sonst.

Stühlingen Die Schulen im Wutachtal gehen gut vorbereitet in das neue Jahr

In Waldshut-Tiengen läuft an vielen Schulen bereits der Lernbrücken-Betrieb, um Defizite bei Schülern nachzuarbeiten. Das wird auch in den ersten regulären Schulwochen im Vordergrund stehen.

Waldshut-Tiengen Neues Schuljahr: So bereiten sich Schulen auf den Start vor

Die Schlüchttal-Schule in Ühlingen und Grafenhausen hat zu wenige Lehrer. Die Folge: Unterrichtsausfall ab Tag 1.

Ühlingen-Birkendorf Stundenplan steht fest: Schlüchttal-Schule bereit für den Unterricht

In Laufenburg wird die Verbundschule derzeit saniert – ein Herausforderung, doch aus Corona-Schutzgründen auch ein unverhoffter Glücksfall.

Laufenburg Hans-Thoma-Schule startet mit zwei großen Herausforderungen ins neue Schuljahr

Für die Beruflichen Schulen und sonderpädagogischen Einrichtungen im Kreis Waldshut ist Markus Siebold verantwortlich. Auch er wagt einen Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen.