Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

„Rechne mit relativ viel Unterrichtsausfall ab Herbst“: So gehen VS-Schulen den Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien an

Wenn die Schule am 14. September auch in VS wieder beginnt, stellt sich erneut die Frage, wie Schüler und Lehrer eine Corona-Ansteckung verhindern. Klar ist: Während des Unterrichts muss keine Maske getragen werden. Was aber, wenn es einen Corona-Fall gibt? Der SÜDKURIER hat bei einigen Schulen nachgefragt.