Er war einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller: Martin Walser ist im Alter von 96 Jahren in Überlingen gestorben. Am Montag wurde er in Wasserburg beerdigt – auf Wunsch der Familie in aller Stille und ohne großen Medienrummel.

Der Bodensee-Region war Walser bis zuletzt verbunden. 56 Jahre lang lebte und arbeitete Martin Walser in Überlingen-Nußdorf. Nicht nur Walsers Weggefährten am See und die Literaturszene trauern. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierten. Alles über sein Leben, sein Werk und seine Verbundenheit mit der Region lesen Sie hier.

Martin Walser 2008 vor seinem Haus im Überlinger Ortsteil Nußdorf am Bodenseeufer. Der Schriftsteller ist im Alter von 96 Jahren gestorben. | Bild: Patrick Seeger, dpa

Alno-Pleite: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen neun Personen

Eine der spektakulärsten Pleiten der vergangenen Jahre landet nun wohl vor Gericht. 2017 war der Küchenbauer Alno aus Pfullendorf in die Insolvenz gerutscht. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage erhoben.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Verdacht der vorsätzlichen Insolvenzverschleppung, des Kreditbetrugs, des Bankrotts und der Untreue. Den neun Beschuldigten drohen lange Haftstrafen. Alles zu dem Fall lesen Sie hier.

Schweiz feiert – Verkehrschaos in Konstanz

Die Schweiz feiert ihren Nationalfeiertag, aber es ist einiges anders also sonst. Die Riesenflagge kann nicht am Säntis ausgerollt werden, das Wetter macht einen Strich durch die Rechnung. Statt Fahne gibt‘s nur eine Fahnen-Wurst zum Anfassen – was da los war, lesen Sie hier. Viele See-Gemeinden verzichten in diesem Jahr zudem auf das traditionelle Feuerwerk. Schaffhausen, Basel und Rheinfelden lassen es allerdings krachen.

Bild: Laura Haunstein

Was auch in diesem Jahr gleich bleibt: Das Verkehrschaos in den Grenzstädten. Schon in den vergangenen Jahren waren die Parkhäuser in Konstanz restlos voll, wie unsere Auswertung zeigt. Und auch am Dienstag staut es sich wieder in der Konzilstadt.

Chaos gibt es am Tag danach in Gottmadingen: Weil wegen des Feiertags keine Lkw in die Schweiz einreisen durften, staut sich der Verkehr schon lange vor der Grenze. Zwei Autofahrer wenden dabei im Stau, direkt vor den Augen der Polizei – das wird teuer.

Nach 77 Tagen Ungewissheit verlor er seinen Vater – so schöpft Kai Brünker neue Kraft

Fast drei Monate galt Dirk Brünker als vermisst. Immer wieder suchten Einsatzkräfte im Schwarzwald nach ihm. Dann die traurige Gewissheit: Der Vater von Zweitliga-Fußballprofi Kai Brünker wird tot aufgefunden.

Bild: Friso Gentsch, dpa

Für Kai Brünker und die Familie waren es 77 Tage voller Ungewissheit, zwischen Bangen und Hoffen. Fünf Monate später erzählt uns der Fußballprofi: „Das war eine sehr krasse Zeit für uns alle, die extrem viel Kraft genommen hat.“ Wie es Kai Brünker heute geht und wie er Kraft schöpft, lesen Sie hier.

„Das war kaltblütiger Mord“: Gezim F. muss lebenslänglich ins Gefängnis

„Die Tat verdient nur eine Überschrift: kaltblütiger Mord“, sagt Richter Hornstein am Freitagmittag vor dem Landgericht Konstanz. Im Januar erschoss Gezim F. seine von ihm getrennt lebende Frau in einem Markdorfer Schnäppchenmarkt. Nun ist das Urteil gefallen: Wegen Mordes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und dem Führen einer Schusswaffe wird der Angeklagte Gezim F. zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Alle Hintergründe über die Tat und den Prozess lesen Sie hier.