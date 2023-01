Schwarzwald

Dauchinger Narrenjubiläum nach drei Jahren Vorbereitung

Großes Narrentreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung mit drei Umzügen, vielen Besenwirtschaften und einem „Narrengässle“ – ausgelassen feierte die Narrenzunft Dauchingen an diesem Wochenende ihren 44. Geburtstag. Ein Schnapszahljubiläum, das große und kleine Fasnetfans in den Bann zog.

Zum Auftakt des Jubiläums fand am Freitagabend das Aufstellen des Narrenbaums statt. Anschließend zogen die Narren mit einem Hemdglonkerumzug durch die Straßen. Hier finden Sie die stimmungsvollen Bilder.

Bild: Sprich, Roland

Marienkäferchen, Feen, Meerjungfrauen, Dinosaurier und Cowboys: Am Samstag gehörte die Straße dem Narrensamen beim großen Kinderumzug. Hunderte kamen und zeigten bunte Verkleidungen der besonderen Art.

Bild: Sprich, Roland

Wie gut besucht der Kinderumzug in Dauchingen war, zeigt auch dieses Video – trotz Kälte standen die närrischen Gäste eng an den Straßen:

So bunt ist der Kinderumzug in Dauchingen Video: Sprich, Roland

Höhepunkt der Sause in Dauchingen war schließlich der große Umzug am Sonntag, der 4000 Narren in Bewegung setzte. Gäste aus der gesamten Region kamen zusammen, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Hach, wie schön kann die 5. Jahreszeit doch sein!

Bild: Sprich, Roland

Großes Narrentreffen in Möhringen

Ausgelassene Stimmung war auch beim VSAN Landschaftstreffen der Narren in Möhringen. Das wurde schon beim Auftakt am Samstag deutlich. Fünf Fanfarenzüge formierten sich nach einem Sternmarsch am Hechtplatz, und spielten ein tolles Konzert.

Bild: Roger Müller

Kreis Konstanz

Bunte Abende der Ala-Bock

Zwei ausverkaufte Bunte Abende der Ala-Bock in der Thingolthalle zeigten auch in Konstanz, dass die Fasnacht trotz Corona-Pause nicht an Schwung verloren hat.

Mit „Samba am Ala-Playa“ brachte etwa das Damenballett der Dingelsdorfer Ala-Bock den Schwung des Karnvals von Rio de Janeiro in die Thingolthalle.

Bild: Nikolaj Schutzbach

Bodenseekreis

111 Jahre Eulenzunft Hagnau

Anläßlich des Bestehens „111 Jahre“ der Eulenzunft Hagnau gab es einen Zunftmeisterempfang am Samstag im Gwandhaus. Fetzige Musik-Klänge und volle Stuhlreihen sowie Garde-Tänze waren Ausdruck der prallen Lebensfreude.

Bild: Uwe Petersen

Nachmittags fand dann ein großer Umzug mit 28 Zünften statt. Bei kaltem, aber trockenem Wetter war die Stimmung unter den Narren sehr gut – wie unsere Bilder zeigen.

Bild: Uwe Petersen

Närrischer Ball in Bermatingen

Sehr gut besucht wurde der Oldieball im Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen. Drei Generationen genossen am Samstagabend die launige Atmosphäre – und endlich wieder die Möglichkeit, sich bei unterschiedlichen Tanzstilen auszutoben.

Bild: Christiane Keutner

Linzgau

Narrentreffen Kreenheinstetten

Auch dieses schöne und bunte Jubiläum konnte sich sehen lassen: Die Waldgeisterzunft Kreenheinstetten veranstaltete zu ihrem 40-jährigen Bestehen ein großes Narrentreffen. Die Zuschauer beim Umzug am Sonntag bestaunten begeistert die bunten Häser.

Bild: Bernhard Strohmaier

Hochrhein

Am Hochrhein wurden zwei prächtige Narrenbäume gestellt – beide deutlich größer als 20 Meter – sowohl in Todtmoos, als auch in Görwihl fand das Event rund um das Baumstellen großen Anklang bei den heimischen Narren – die trotz großer Kälte zahlreich aus den warmen Stuben kamen.

Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bunter Abend in Stühlingen

Der 38. Bunte Abend der Narrenzunft Hungrige Stühlinger war ein Feuerwerk aus Humor, Satire, Tanz und Emotionen. Bemerkenswert: Regisseurin Gaby Böhler gab nach 17 Jahren an ihre Nachfolgerin Sandra Fechtig ab. Hier finden Sie alle Infos vom Event am Hochrhein.

Bild: Yvonne Würth

