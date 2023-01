Waldgeister Kreenheinstetten feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit einem gelungenen Narrentreffen. Die Zuschauer beim Umzug am Sonntag trotzen dem kalten Wind und bestaunen begeistert die bunten Häser

Dieses schöne und bunte Jubiläum konnte sich sehen lassen: Die Waldgeisterzunft Kreenheinstetten veranstaltete zu ihrem 40-jährigen Bestehen ein großes Narrentreffen am Wochenende. Die Feierlichkeiten und Umzüge am Freitag und am Sonntag waren