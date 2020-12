80.000 Corona-Schnelltests stellt das Land zur Verfügung, damit sich am 23. und 24. Dezember Baden-Württemberger auf das Corona-Virus testen lassen können. Mit Schnelltests sollen sie in 15 bis 30 Minuten relative Gewissheit (Genauigkeit von 90 bis 95 Prozent) erhalten, ob sie derzeit ansteckend sind. Die genauen Abläufe, ob etwa ein Termin nötig ist, können sich unterscheiden und stehen noch nicht überall fest.

Die Orte stehen jedoch fest – hier die Angaben, wie sie vom Landessozialministerium gemacht worden sind. Zuständig für die einzelnen Stationen sind je nach Ort das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter-Unfall-Hilfe oder der Arbeiter-Samariter-Bund.

Sollten in den kommenden Tagen weitere Stationen dazukommen, werden wir diesen Artikel fortlaufend aktualisieren.

Bodenseekreis

Im Bodenseekreis wird in der Rotach-Halle in Friedrichshafen-Ailingen ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Zudem werden Schnelltests am Überlinger Finanzamt, im Tettnanger Schulzentrum am Manzenbergplatz sowie in Uhldingen-Mühlhofen an der Wache der Johanniter-Unfall-Hilfe möglich sein. Letzteres wird eine Teststation zum Durchfahren mit dem Auto sein. In Tettnang und Überlingen sollen Abstriche nur am 23. Dezember möglich sein, jeweils von 14 bis 17 Uhr. FN-Ailingen und Uhldingen-Mühlhofen öffnen am 23. Dezember von 13 Uhr bis 16 Uhr, am 24. Dezember von 8 Uhr bis 11 Uhr.

Landkreis Konstanz

Das Land listet für den Kreis Konstanz nur eine Teststation auf: Am Radolfzeller Marktplatz. Die Öffnungszeiten sind laut Land noch unklar.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Schnelltests sollen in der Schwenninger Neckarhalle und in der Villinger Tonhalle angeboten werden. Auch hier sind die Öffnungszeiten noch unklar. Zudem hat die Stadt Donaueschingen eine Testaktion, mehr dazu hier.

Die Station auf dem Tübinger Marktplatz. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Landkreis Waldshut

In der Flößerhalle Wallbach und der Tiengener Stadthalle sind Tests geplant – jeweils nur am 23. Dezember, von 14 Uhr bis 16 Uhr.

Landkreis Lörrach

In der Schopfheimer Stadthalle soll am 23. Dezember von 10 Uhr bis 18 Uhr getestet werden.

Landkreis Tuttlingen

Teststationen soll es in Spaichingen (Berufsschulzentrum), Trossingen (Fritz-Kien-Halle), Tuttlingen (Donaustadion) und in Wehingen am Bildungszentrum geben. Für alle Ort gilt nach Landesangaben: Am 23. Dezember Tests von 9 Uhr bis 17 Uhr, am 24. Dezember von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Landkreis Rottweil

In der Rottweiler Stadthalle sollen am 24. Dezember Tests möglich sein, von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Landkreis Ravensburg

Der Landkreis schwingt sich zum Dorado der Schnelltests auf. Sagenhafte 23 Teststationen sollen errichtet werden, also rund ein Sechstel aller Stationen, die es im Land überhaupt geben wird. In aller Kürze: Aitrach, Altshausen, Aulendorf, Bad Wurzach, Baienfurt, Baindt, Berg bei Ravensburg, Horgenzell, Kißlegg, zweimal Leutkirch im Allgäu, Mochenwangen, fünfmal Ravensburg, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, zweimal Weingarten, Wilhelmsdorf.

Kreise Sigmaringen, Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald

Für diese Regionen meldet das Land bisher keine Teststationen.