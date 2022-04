von Daniel Volz

Viele Menschen nutzen die Osterfeiertage für eine kleine Reise. Aber auch bei uns in der Region gibt es zahlreiche Orte für Erlebnisse in der Natur, kleine oder große Spaziergänge mit der Familie, eine ausgedehnte Wanderung oder einen Platz für eine Auszeit. Unsere Redakteure und Mitarbeiter haben viele Ideen und Aktivitäten am Hochrhein, im Schwarzwald und rund um den Bodensee gesammelt, mit denen bestimmt keine Langeweile aufkommt.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Schwarzwald gibt es für Ausflügler und Familien nicht nur wildromantische Landschaften mit tollen Panorama-Aussichten zu entdecken. Auf der Sommerrodelbahn oder in den verschiedene Museen, wie etwa den Vogtsbauernhöfen, kommen auch Abenteuerlustige und Geschichtsfans auf ihre Kosten. Hier finden Sie unsere Ausflugstipps über die Ostertage für den Schwarzwald.

Langeweile an Ostern? Unsere Auswahl bietet eine Reihe von Möglichkeiten, über die Feiertage einiges in der Region zu erleben. | Bild: Gif: Matthias Jundt

Kreis Konstanz

Im Kreis Konstanz gibt es auch in der Osterzeit einiges zu erleben: Der Wild- und Freizeitpark in Allensbach ist immer einen Besuch wert, genau wie der Erlebnisbauernhof Lochmühle bei Eigeltingen. Wie wäre es mit einem entspannenden Tag auf der Blumeninsel Mainau, oder einem Abstecher nach Stein am Rhein mit einer der schönsten mittelalterlichen Altstädte der Schweiz? Wir haben für Sie zehn Ausflugstipps in der Region zusammengestellt, die für jeden etwas zu bieten haben.

Ein Ausblick vom Römerkastell aus auf die bunte Altstadt von Stein am Rhein mit Burg Hohenklingen. | Bild: Doris Burger

Bodenseekreis

Über die Ostertage wird es am Bodensee ganz sicher nicht langweilig. Forschergeister können auf eigene Faust das Wurzacher Ried entdecken oder eine moderne Schnitzeljagd in Bermatingen unternehmen. Das beliebte Ostereiersuchen im Deggenhausertal, Wander-Bingo und Schnuppergolfen machen nicht nur den Kleinen Spaß. Und bei der Markdorfer Musiknacht wird nach zwei Pandemiejahren erstmals wieder eine große Party in der Stadt gefeiert. Die Ausflugs- und Freizeitideen für die Ostertage am Bodensee finden Sie hier.

Einmalig und ganz neu am Bodensee ist die Escape-Tour in Bermatingen, eine Wanderung mit Rätselspaß. | Bild: Christiane Keutner

Hochrhein

Was kann man an Ostern am Hochrhein und im Südschwarzwald tolles unternehmen? Zum Beispiel spannende Wanderungen, Bärlauch sammeln und Köstlichkeiten damit zaubern, oder ein Osterfeuer im heimischen Garten. Wir haben sieben Aktivitäten für drinnen und draußen zusammengestellt, die Spaß machen und für Abwechslung an den Feiertagen sorgen.

Im Südschwarzwald gibt es zahlreiche Wanderstrecken, die auch für Kinder gut geeignet sind. | Bild: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

In Lottstetten auf Spuren der Römer wandeln, in Wutöschingen zum Ritter werden oder einfach die Natur und beeindruckende Ausblicke genießen: Wer an Ostern etwas Besonderes erleben will, muss einfach nur vor die Haustüre gehen. Sechs Tipps für kleine und große Erlebnisse im östlichen Landkreis.