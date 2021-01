Über neuen Meter zeigte der Rheinpegel bei Laufenburg am Freitagnachmittag nach stundenlangem Dauerregen. Besonders imposant war das Hochwasser des Rheins an der Engstelle in der Laufenburger Altstadt zu beobachten, wo das Rheinwasser nicht nur allerhand Treibgut mit sich brachte, sondern auch aus den Kanaldeckeln am Rheinuferweg sprudelte. Nach den Prognosen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hat der Rhein seinen Höchststand am Freitagnachmittag erreicht. Nun ist wieder mit einem Abklingen der Pegelstände zu rechnen.

Ein reißender Strom statt Postkartenidyll: Das Hochwasser zwischen den beiden Teilen der Altstadt. | Bild: Vonberg, Markus

Bild: Vonberg, Markus