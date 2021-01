Bodenseekreis/Ravensburg vor 5 Stunden

Hochwasser im Bodenseekreis: Polizei berichtet von überfluteten Straßen und zahlreichen Sperrungen in der Region

Wetterexperten haben es angekündigt, nun hat das Hochwasser Bereiche am Bodensee und in Oberschwaben im Griff. Besonders am Freitag mussten überflutete Straßen gesperrt werden. In Friedrichshafen konnten am Samstagvormittag die gesperrten Streckenabschnitte wieder freigegeben werden.