Die 57-jährige Lilli Paasikivi wird zukünftig statt unzähliger Seen nur noch einen vor der Haustüre haben: Die Finnin wird ab der Saison 2025 Intendantin der Bregenzer Festspiele und wechselt von Helsinki an den Bodensee.

Sie tritt die Nachfolge von Elisabeth Sobotka an, die nach dem Sommer 2024 an die Berliner Staatsoper geht. Eigentlich wollten die Verantwortlichen der Bregenzer Festspiele den Wechsel in der künstlerischen Leitung erst im ersten Quartal des kommenden Jahres bekannt geben, doch jetzt ging alles schneller als erwartet.

Lilli Paasikivi ist seit 2013 künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper in Helsinki mit rund 600 Festangestellten. Zuvor war sie dort als Mezzosopranistin engagiert und auf den Bühnen der Welt eine gefragte Solistin. „Ich war 28 Jahre lang in einem Haus tätig, dort sind alle wie eine Familie für mich, aber jetzt ist es Zeit für etwas Neues“, erklärte die designierte Intendantin auf Deutsch anlässlich ihrer Vorstellung vor der Presse in Bregenz.

Die 57-jährige setzte sich nach Angaben von Hans-Peter Metzler, Präsident der Bregenzer Festspiele gegen weitere 25 Bewerber einstimmig durch. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lilli Paasikivi die beste Option ab 2025 bekommen werden.“

Einstimmig auf Platz eins

Im Rahmen der Stellenausschreibung gehörten als Experten unter anderen die Direktorin der Holländischen Staatsoper Sophie de Lint und der Generalintendant der Königlichen Dänischen Oper Kasper Holten zum Team. „Lilli Paasikivi stand sowohl im Stiftungsvorstand als auch im Beratergremium einstimmig auf Platz eins der Kandidatenliste“, so der Festspielpräsident.

Metzler lobte aber auch die Arbeit der noch amtierenden Intendantin, Elisabeth Sobotka, die laut Metzler die Bregenzer Festspiel in andere Höhen gebracht hätte und die für ein breiteres Angebot gesorgt habe.

Lilli Paasikivi selbst freut sich auf die neue Herausforderung und auf die Seebühne, auf der sie im Sommer 2026 ihre erste Neuproduktion präsentieren wird „Mich interessieren viele Kunstrichtungen und auch neue Technologien finde ich sehr spannend. Natürlich muss ich noch lernen, wie das Festival hier funktioniert.“ Details, wie was funktionieren soll, wenn Paasikivi dann im Amt ist, wollen die Bregenzer Festspiele wohl im Frühjahr 2023 bekannt geben.

Nach dem Spiel auf dem See mit „Madame Butterfly“ in den Jahren 2022 und 2023 steht in den Sommern 2024 und 2025 „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber auf dem Programm. Mit welcher musikalischen Überraschung, oder welchem Klassiker Lilli Paasikivi ihr Debüt auf der Seebühne als künstlerische Leiterin geben wird, steht indes noch nicht fest und wird mit großer Spannung erwartet.