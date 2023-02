Das ist doch eine gute Nachricht für Bahnfahrer am Hochrhein und im Jestetter Zipfel: Das Jugendticket (1-Euro-Ticket) und das 49-Euro-Ticket (Deutschlandticket) sollen auch in den Zügen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) für die Fahrt zwischen Schaffhausen, Jestetten und Lottstetten mit der Linie S9 gelten.

Wie der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle in seiner Pressemitteilung schreibt, bestätigt das Landesverkehrsministerium erfolgreiche Gespräche mit dem Schweizer Tarifverbund Ostwind.

Erinnerungen an das Neun-Euro-Ticket

„Die anfänglichen Wirrungen beim Neun-Euro-Ticket sind uns allen noch im Gedächtnis. ‚Gilt es, oder gilt es nicht‘, diese Frage stellte sich eine ganze Region„, erinnert Nüssle an das Desaster im vergangenen Jahr. Erst durch lange Verhandlungen habe ein Kompromiss erzielt werden können. So kamen die Bahnreisenden im Jestetter Zipfel, wenn auch erst einen Monat später, in den Genuss des Neun-Euro-Tickets.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle im Bahnhof in Erzingen vor dem Thurbo der SBB Deutschland, der zwischen Erzingen und Schaffhausen verkehrt. | Bild: Melissa Bury

Neben Nüssle hatten sich damals unter anderem auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und Lothar Probst, Geschäftsführer des Waldshuter Tarifverbunds dafür eingesetzt, dass das Neun-Euro-Ticket in Nachhinein auch im Jestetter Zipfel galt.

Das Ministerium nimmt die Fäden wieder auf

Die damaligen Gesprächsfäden hat das Landesverkehrsministerium offensichtlich wieder aufgenommen, als das 49-Euro-Ticket angekündigt wurde. Mehr noch. „Sie zahlen sich für die vielen Pendlerinnen und Pendler in der Region voll aus“, schreibt Nüssle, der innerhalb der grünen Landtagsfraktion unter anderem zuständig für die Bereiche Verbindung zur Schweiz und grenzüberschreitende Verkehre zuständig ist.

Einigung mit dem Tarifverbund Ostwind zum Deutschlandticket 2023

Gemeinsam mit dem Landesverkehrsministerium sei er nach der Ankündigung des Deutschlandtickets am Ball geblieben. Die Einigung mit dem Schweizer Tarifverbund Ostwind betrachtet der Grünenpolitiker als wichtiges Signal für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region.

Auch für den Rhyhas (zwischen Schaffhausen und Singen) sollen Jugend- und 49-Euro-Ticket gelten. | Bild: Neubert, Michael

Nüssle: „Als passionierter Bahnfahrer habe ich sofort nach der Ankündigung des 49-Euro-Tickets unablässig nachgefragt und auf eine Einigung gedrängt.“

Jugendticket 2023: Die Grenzregion ist diesmal von Anfang an dabei

So ist die Grenzregion diesmal von Anfang an dabei. Das landesweite Jugendticket geht am 1. März an den Start. „Dann soll dieses auch in den Zügen der SBB für die Fahrt von Schaffhausen nach Jestetten und Lottstetten gelten“, schreibt Nüssle weiter. Auch in den Zügen des Nahverkehrs auf den Strecken zwischen Erzingen und Schaffhausen sowie zwischen Singen und Schaffhausen seien Jugendliche in Zukunft mit dem Jugendticket mit einem Euro pro Tag mobil. Auf diesen Strecken soll auch das 49-Euro-Ticket gelten.

Auf diesen Strecken sollen Jugend- und 49-Euro-Ticket gelten – analog zum Neun-Euro-Ticket:

Auf der Strecke zwischen Singen und Schaffhausen (Rhyhas), betrieben von SBB Deutschland.

Auf der S-Bahn zwischen Schaffhausen und Erzingen (SBB Deutschland).

Auf der IRE-Strecke von Singen bis zum Badischen Bahnhof in Basel.

Auf der von SBB Deutschland betriebenen Wiesentalbahn (Linie S6) zwischen Zell und bis zum Bahnhof Basel SBB.

Auf der Linie S9 der SBB (Schaffhausen-Uster) im deutschen Streckenabschnitt zwischen Schaffhausen, Jestetten und Lottstetten.

Gesetzgebungsverfahren dauert bis Ende März

Das Bundeskabinett hat den Gesetzesentwurf für das Deutschlandticket verabschiedet. Das Gesetzgebungsverfahren dazu soll bis voraussichtlich Ende März beendet werden, informiert die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) in ihrer Pressemitteilung. Am 1. Mai soll dann das 49-Euro-Ticket an den Start gehen.

Keine Region soll vergessen werden

Sie werde sich persönlich dafür einsetzen, dass beim Deutschlandticket keine Region vergessen werde. Mit einem deutlichen Hinweis an den Jestetter Zipfel: „Im vergangenen Jahr hatte ich dazu mit dem Landesverkehrsministerium Kontakt aufgenommen, um auf die Bedürfnisse der Grenzregion zu sensibilisieren.“