Fußball-Bezirkspokal: Sechs der acht Bezirkspokal-Viertelfinalisten spielen in der Bezirksliga. Drei von ihnen werden weiterkommen. Im ersten Duell der Bezirksligisten erwartet die DJK Villingen den Titelverteidiger FC Bräunlingen. Der FV Tennenbronn empfängt den TuS Bonndorf und der FC Hochemmingen den FC Pfaffenweiler.

Auch ein B-Ligist wird in die Runde der letzten Vier einziehen. Im Duell der Ligakonkurrenten trifft der FC Triberg zuhause auf die SG Mönchweiler/Peterzell. In der Kreisliga B 1 hat Triberg als Tabellendritter drei Punkte weniger auf dem Konto als die Gäste, allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. Somit gibt es in dieser Partie der B-Ligisten, genauso wie in den Bezirksliga-Duellen, keinen Favoriten.