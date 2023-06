Fußball-Verbandsliga: Bevor in wenigen Tagen die Wechselfrist im Amateurfußball endet, hat Aufsteiger DJK Donaueschingen sein Team für die 2023/24 weitgehend komplett. Aus dem Meisterkader haben 18 von 25 Spielern verlängert. Schwer werden die Abgänge von Heiko Reich, Tobias Wild, Stephan Ohnmacht, Christian Limberger (Laufbahnende), Alieu Sarr (TSV Singen), Hendrik Hölzenbein (Studium) und Tim Stolz (Auslandaufenthalt) wiegen.

Der Umbruch soll mit jungen und ehrgeizigen Talenten aufgefangen werden. Mit Faris Juric (Offensive) kommt ein Eigengewächs der SG-A-Junioren hinzu und vom FC Bräunlingen Aaron Baumeister (Offensive), der auch in der SG-Jugend gespielt hat. Von der SG Empfingen wechselt der aus Zimmern stammende Tobi Koller (Offensive) zur DJK. Er hat ein Jahr bei der SG Empfingen (Landesliga Württemberg) gespielt.

Ebenfalls offensiv einsetzbar der 23-jährige Noah Nocht vom SV Obereschach. Nocht hat zweieinhalb Jahre bei den U15 bis U17-Junioren beim SC Freiburg gespielt und kurzzeitig beim FC 08 Villingen. Ein weiteres Stürmertalent ist Marvin Beck aus Horb. Er spielte zuletzt bei der U18 des FC Schaffhausen. Die beiden Jahre davor spielte er in den U16 und U17- Teams der TSG Balingen.

Sechs Testspiele

Unterdessen hat Trainer Benjamin Gallmann sechs Vorbereitungsspiele vereinbart. Den Auftakt bildet am Samstag, 8. Juli, eine Partie beim SC 04 Tuttlingen. Am Samstag, 15. Juli, sind die Grünweißen beim Sportfest des FC Pfaffenweiler eingeladen und bestreiten dort ein Testspiel gegen den neuen Ligakonkurrenten FC 08 Villingen U21.

Am Mittwoch, 19. Juli, spielen die Gallmann-Schützlinge auf eigenem Platz gegen die Spvgg. Trossingen und am 22. Juli, ebenfalls auf eigenem Platz, gegen den SV Zimmern. Für den 29. Juli hat Gallmann einen Test bei der SG Deisslingen vereinbart. Das finale Vorbereitungsspiel ist für Mittwoch, 2. August, in Allmendshofen gegen den Bezirksligisten TuS Bonndorf angesetzt.