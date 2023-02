Bahlinger SC – FC 08 Villingen 2:3 (0:1). – Die Nullachter haben die Pokal-Überraschung geschafft, siegten am Samstag vor 1137 Zuschauern beim Regionalligisten Bahlinger SC und zogen so in das Pokalhalbfinale ein.

Bei den Villingern fehlte Stammtorwart Dennis Klose krankheitsbedingt, so musste der junge Kevin Ehmann in dieser so wichtigen Partie zwischen die Pfosten rücken. Der 19-Jährige brauchte sich nicht über mangelnde Arbeit zu beklagen, der klassenhöhere Regionalligist aus Bahlingen versuchte das Spiel an sich zu reißen. Villingen konnte aber auch einen Konter setzen, der Ball von Nico Tadic ging jedoch über das von Marvin Geng gehütete Bahlinger Gehäuse. In der 19. Minute dann aber Freistoß für die Gäste. Jonas Brändle trat an, der Ball kam zu Ibrahima Diakité der zum 0:1 einlochte. Die tief stehenden Gäste verteidigten leidenschaftlich. Und nach vorne konnten die Nullachter auch immer wieder Nadelstiche setzen. So Tefik Ceylan, dem in der 38. Minute beinahe das 0:2 geglückt wäre.

Drei Treffer durch Ibrahima Diakité

Nach dem Seitenwechsel glich allerdings Rico Wehrle für den Favoriten aus (54.). Doch der Oberligist zeigte sich unbeeindruckt. Erneut Diakité brachte Villingen wieder in Front (65.). Dann unterlief SC-Goalie Geng einen Ball und der überragende Diakité war erneut zur Stelle, es hieß 3:1 für Villingen (74.). Die Kicker vom Kaiserstuhl gaben sich aber noch nicht geschlagen. Hasan Pepic lochte zum in der 81. Minute zum 2:3 ein. Yannick Häringer hatte anschließend den Ausgleich auf dem Schlappen, vergab aber.

Spannung in der Schlussphase

Die Einheimischen drängten in der Schlussphase weiter auf den Ausgleich. Pepic brachte bei einem Freistoß aber auch nicht mehr das Runde in das Eckige. Der eingewechselte Mokthar Boulachab besaß auch noch eine Konterchance für Villingen. Es fielen aber keine Treffer mehr und so war die Überraschung perfekt. „Was wir heute läuferisch und kämpferisch gezeigt haben, verdient die Note eins plus. Wir haben extrem tief verteidigt. Dadurch war das Spiel nicht sonderlich attraktiv, aber es war am Ende für uns von Erfolg gekrönt“, jubelte Trainer Marcel Yahyaijan nach dem Schlusspfiff. Im Halbfinale gastiert der FC 08 Villingen am Mittwoch, 5. April, 17.30 Uhr, beim SC Lahr. Der Verbandsligist setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 beim Bezirksligisten FC Öhningen-Gaienhofen durch.

FC 08 Villingen: Ehmann, Ceylan, Tadic, Brändle, Zölle, Diakité, Pintidis (87. Boulachab), Bruno, Albrecht, Alihoxha (89. Stüber), Liserra (69. Busam).

Tore: 0:1 (19.) Diakité, 1:1 (54.) Wehrle, 1:2 (65.) Diakité, 1:3 (74.) Diakité, 2:3 (81.) Pepic.

Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern). – Zuschauer: 1137.