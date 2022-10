Die erste Mannschaft des FC 08 Villingen spielt in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit insgesamt neun südbadischen Pokalsiegen ist die Mannschaft Rekordteilnehmer beim DFB-Pokal.

Villingen 08: Die Spielstätte des Fußballvereins Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Heimstätte des FC 08 Villingen e.V. ist die MS Technologie-Arena. Diese wurde 2019 erneuert und bietet Platz für bis zu 10.000 Zuschauer. Mit einer Höhe von 760 Metern über dem Meeresspiegel ist die MS Technologie-Arena die höchstgelegene Fußballarena in Deutschland.

MS Technologie-Arena

Wo: Im Friedengrund 1-3, 78050 Villingen-Schwenningen

Bei einer Anreise mit dem Auto können Sie auf einem der beiden Parkplätze im Friedengrund bei der Arena parken. Mit dem ÖPNV erreichen Sie das Stadion problemlos mit dem Bus:

Bushaltestelle Villingen Vöhrenbacher Str.

Bushaltestelle Villingen Altersheim St. Lioba

Beide Haltestellen sind nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt.

Wer mit dem Zug zum Bahnhof Villingen reist, muss von dort rund drei Kilometer bis zum Stadion zurücklegen. Alternativ können Fans vom Bahnhof aus auch mit dem Bus zum Stadion weiterfahren:

Südbadenbus 1 bis Bushaltestelle Villingen Vöhrenbacher Str.

Die Heimat des FC 08 Villingen: die MS Technologie-Arena. | Bild: Feißt, Werner

Gründung & Entwicklung des FC Villingen

Der FC 08 Villingen blickt bereits auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Er wurde am ersten Oktober 1908 unter dem Namen FC Villingen 08 gegründet. Wenige Jahre nach seiner Gründung, seit Mitte der 1920er bis zum Ende der 1930er Jahre, entwickelte sich der FC Villingen zu einer der Spitzenmannschaften in Baden. In dieser Zeit spielte er in den Vereinsfarben schwarz-weiß, die bis heute typisch sind, in der ersten Bezirksklasse.

Ab 1931 stieg der FC Villingen 08 in die zweite Bezirksliga Oberbaden ab. Als immer noch starkes Team brachte der FC Villingen in den folgenden Jahren Spitzenspieler, wie den dreifachen Nationalspieler Hermann Gramlich oder den Spieler Willi Armbruster hervor.

Seine Blütezeit erlebte der FC 08 Villingen in den 1960er und 1970er Jahren. In dieser Periode spielte der Verein in der zweitklassigen Regionalliga Süd im Schnitt vor über 5.000 Zuschauern.

Villingens Maxime Foulon bei einem Testspiel im Juli 2022. | Bild: Eibner-Pressefoto/Thomas Heß

FC 08 Villingen: Kader & Trainer

Kader 1. Mannschaft des FC Villingen:

Torwart:

Dennis Klose

Felix Sippel

Kevin Ehmann

Abwehr:

Tim Zölle

Fabio Liserra

Verteidiger:

Dragan Ovuka

Jonas Busam

Mauro Chiurazzi

Frederick Bruno

Noah Haller

Mokhtar Boulachab

Matthias Stüber

Jonathan Spät

Mittelfeld:

Kevin Hezel

Yannick Spät

Gabriel Cristilli

Ergi Alihoxha

Nico Tadic

Ryan Hertrich

Georgios Pintidis

Leon Albrecht

Jonas Brändle

Tevfik Ceylan

Harry Föll

Sturm:

Maxime Foulon

Nico Rodewald

As Ibrahima DiakitéSamet Yilmaz

Trainer:

Cheftrainer: Marcel Yahyaijan

1. Co-Trainer: Matthias Uhing

Torwarttrainer: Antonio De Pascalis

Der FC 08 Villingen im Einsatz gegen den FC Singen. | Bild: Morat

Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg – Villingen 08

Im Spiel der Oberliga Baden-Württemberg hat der FC 08 Villingen die Spielsaison 2021/2022 als Vierter abgeschlossen. Sie hatten 64 Punkte und eine Tordifferenz von 28. Auf Platz drei lag die TSG Backnang mit 68 Punkten, auf Platz zwei die Stuttgarter Kickers mit 91 Punkten und auf Platz eins SGV Freiberg ebenfalls mit 91 Punkten aber einem Torverhältnis von 86 statt 66 wie beim Zweitplatzierten.

Tickets für die Spiele des FC 08 Villingen können Sie online kaufen, über die Website des FC 08 oder an den Vorverkaufsstellen:

Warrle Personalmanagement GmbH, Bleichestraße 3, 78050 Villingen-Schwenningen

CLASSIC Tankstelle, Berliner Str. 3, 78048 Villingen-Schwenningen

Erfolge des Villingen 08

Meisterschaftssiege:

Südbadischer Meister: 1950, 1956, 1976, 1983, 1985, 1994, 2001, 2004, 2006, 2017

Rang 13 in der Ewigen Tabelle der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg

Pokalsiege: