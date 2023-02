Einen hochkarätigen Neuzugang vermeldet der FC Brigachtal aus der 1. Staffel der Kreisliga A. Der Defensive Mittelfeldspieler Daniel Wehrle wird den Club in der Rückrunde verstärken. Noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres lief der 29-Jährige für die Oberliga-Mannschaft des FC 08 Villingen auf. Im Sommer verkündete er seinen Rückzug aus dem Leistungssport. Nun hat er beim FC Brigachtal eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Wehrle unterstützt außerdem auch den Trainerstab um Marvin Zimmermann.

Wehrle lief fast 160 Mal in der Oberliga auf und kann 36 Spiele in der Verbandsliga vorweisen. In Brigachtal unterstütz er die Mannschaft nun im Abstiegskampf in der Kreisliga A. Die Brigachtaler stehen derzeit auf dem letzten Platz. Bei 13 Mannschaften in der Liga hat Wehrles neue Mannschaft nach 14 gespielten Spielen neun Punkte auf dem Konto.