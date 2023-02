Der Oberligist setzt sich gegen den Landesligisten TSV Singen mit 8:0 Toren durch. Tevfik Ceylan gelingt ein Hattrick in Halbzeit eins. Die U21 der Villinger spielen in Deißlingen nur Unentschieden

Fußball: FC 08 Villingen – TSV Singen 8:0 (3:0). (kb) Normalerweise bestreitet der FC 08 seine Testspiele in der Wintervorbereitung aufgrund der Witterungsverhältnisse alle auswärts, in der Regel Richtung Bodensee. So war auch ursprünglich