Fußball: Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen hat zum Auftakt der Vorbereitungsspiele einen 4:0 (1:0)-Erfolg beim SC 04 Tuttlingen eingefahren. Die Tore der Donaueschinger erzielten Tugay Öztürk (41.), Stephan Ohnmacht (53.), Max Schneider (58.) und Raphael Schorpp (83.). Ohnmacht, der nach Abschluss der vergangenen Saison das Ende seiner Laufbahn angekündigt hatte, gab in der Partie ein schnelles Comeback und wird nun doch die gesamte neue Saison für die Allmendshofener spielen. „Wir hatten mit Stephan zuletzt ein sehr gutes Gespräch, in dem er uns vermittelt hat, dass er doch gerne weiterhin für uns spielen möchte. Er hat noch viel Freude am Fußball und ist in der Vorbereitung ständig dabei. Natürlich hat uns seine neue Meinung sehr gefreut“, sagt DJK-Trainer Benjamin Gallmann. Ohnmacht ist seit Jahren erfolgreicher Torjäger bei der DJK Donaueschingen.

Donaueschingen reiste mit 17 Spielern zum Test an. Gallmanns Idee war es, zwei verschiedene Mannschaften jeweils 45 Minuten spielen zu lassen. So standen in der Startformation die Zugänge Marvin Beck, Noah Nocht und Julian Künstler. Nach dem Seitenwechsel bekamen auch die weiteren Zugänge die Chance, sich zu zeigen. Im Tor begann Robin Karcher, der nach 45 Minuten für Kay Schlageter Platz machte. „Nach zuletzt sehr intensiven Trainingseinheiten hatten einige Spieler schwere Beine. Damit hatte ich gerechnet. Ich habe viele gute Ansätze gesehen, aber auch noch einige Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Glücklicherweise sind alle Spieler gesund vom Platz gegangen“, ergänzt Gallmann.

Im zweiten Vorbereitungsspiel treffen die Allmendshofer am kommenden Samstag beim Sportfest des FC Pfaffenweiler auf den neuen Ligakonkurrenten FC 08 Villingen U21. Auch da plant Gallmann mit vielen Spielern, die auch einmal auf ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen sollen. (daz)