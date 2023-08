FC Neustadt – Spvgg F.A.L 2:1 (1:0) – Im Zweitrunden-Duell setzten sich die Neustädter knapp gegen den Liga-Konkurrenten durch und stehen damit in der Runde der letzten 16 im südbadischen Pokalwettbewerb. In der Anfangsphase der Partie bestimmten die Gäste vom Bodensee das Geschehen auf dem Feld. Nach der ersten Hälfte von Halbzeit eins kam Neustadt besser ins Spiel und ging in der 30. Minute durch Marvin Waldvogel in Führung.

Nach dem Wechsel lieferten sich die beiden Landesligisten ein Pokalduell auf Augenhöhe. Wiederum Marvin Waldvogel erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Zehn Minuten später gelang F.A.L. der Anschlusstreffer durch Mark Burgenmeister. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, um die Verlängerung zu erzwingen. Die Neustädter, die selbst noch Konterchancen hatten, verteidigten jedoch den knappen Vorsprung.

Im Achtelfinale (Mittwoch, 30. August) gastiert Neustadt beim Sieger der Zweitrunden-Partie Freiburger FC gegen VfR Hausen. Tore: 1:0 (30.) M. Waldvogel, 2:0 (60.) M. Waldvogel, 2:1 (70.) M. Burgenmeister; ZS: 120; SR: Ardian Bräutigam (Haltingen).