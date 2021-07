von unserer Sportredaktion

Der Öschberghof in Donaueschingen bekommt hohen Besuch. Der FC Barcelona kommt erstmals zum Trainingslager in das Golfhotel. Der vierfache Championsleague-Sieger ist vom 28. Juli bis 3. August in Donaueschingen. Vielleicht zeigen die Weltstars Lionel Messi und Antoine Griezmann bald auf dem Sportgelände in Aasen in Können. Weltmeister Griezmann hat bei den Katalanen noch einen Vertrag bis 2024, somit dürfte der Franzose in Donaueschingen dabei sein.

Ob Messi in den Schwarzwald reisen wird, ist noch offen. Die Verhandlungen, ob der mehrfache Weltfußballer weiterhin für den FC Barcelona spielen wird, sind noch nicht abgeschlossen. Seit 1. Juli gehört er – zumindest offiziell – nicht mehr zum Kader. Der Weltclub tut allerdings einiges dafür, dass sein Superstar bleibt. Laut spanischen Medien will der Verein sogar Spieler ablösefrei ziehen lassen, um Messis Jahresgehalt bezahlen zu können.