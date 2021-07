Fußball: Jetzt ist es auch offiziell: Der FC Bayern München kommt nach Villingen. Der amtierende deutsche Meister trifft am 17. Juli in der MS Technologie-Arena in einem Testspiel auf den 1. FC Köln. Die Geißbock-Elf absolviert vom 16. bis 25. Juli ihr Trainingslager in Donaueschingen. Anstoß der Begegnung ist um 16 Uhr.

Es werden 6000 Fans für das Spiel zugelassen. Der Online-Ticketverkauf startet ab Mittwoch, 7. Juli, um 12 Uhr. Weitere Informationen werden ab kommenden Montag auf der Website des FC 08 Villingen (www.fcvillingen.de) veröffentlicht.

Kommt als neuer Trainer des FC Bayern nach Villingen: Julian Nagelsmann. | Bild: DANIEL KARMANN

Damit wird das Stadion – Corona-bedingt – nicht ausverkauft sein. Das Fassungsvermögen der MS Technologie-Arena beträgt 10.000 Zuschauer. „Wir hatten die Wahl zwischen 3000 Zuschauern mit entsprechendem Abstand oder 6000 Besuchern mit der 3-G-Regel, das heißt geimpft, getestet oder genesen. Da haben wir uns für letzteres entschieden“, sagt FC 08-Vorstandsmitglied Andreas Flöß. Außerdem bestehe auf den Rängen Maskenpflicht.

Dass die Bayern nach Villingen kommen, hat der FC 08 einigen Leuten im näheren Umfeld der Nullachter zu verdanken, die gute Kontakte zu dem Spitzenklub aus München pflegen. Die Bayern werden am Spieltag mit dem Flieger in Donaueschingen landen und nach der Partie von dort auch wieder abreisen.

Am Freitagmorgen hatte Flöß im Stadion einen Vor-Ort-Termin mit der Agentur, die das Spiel vermarktet. „Somit können sich die Leute selbst überzeugen, was wir mit der MS Technologie-Arena geleistet haben. Dies war ausschlaggebend dafür, dass das Spiel bei uns stattfindet. Wir haben die nötige Power, um solch ein Event zu stemmen“, so der Villinger Architekt.

Neben der Begegnung in Villingen stehen beim FC Bayern München in der Vorbereitung weitere Spiele auf dem Programm. So trifft der Rekordmeister am 28. Juli in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach.